Bizden Önce Avrupa Yaptı: Çocuklara Sosyal Medya Yasağı Geliyor!

Gerek Türkiye'de gerekse dünya genelinde çocuklara yönelik sosyal medya yasakları son dönemin en hararetli tartışma konularından biri haline geldi. Ülkemizde de uzun bir süredir gündemde olan yeni düzenlemeler küresel ölçekte giderek yaygınlaşıyor.

Son olarak Fransa'da 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı hedefleyen yeni yasa tasarısı meclisin alt kanadından geçti. Eğer süreç planlandığı gibi işlerse Fransa Avrupa’da bu yasağı uygulayan ilk, dünyada ise ikinci ülke olarak tarihe geçecek. İşte detaylar!

Fransa, 1 Eylül'de 15 Yaş Altı Çocuklara Sosyal Medyayı Yasaklayacak

Aktarılanlara göre Fransız hükümeti mecliste onaylanan yasa tasarısının ardından sosyal medya yasağının 1 Eylül 2026 tarihinden itibarıyla yürürlüğe girmesini hedefliyor. Tasarının Şubat ortasında Senato'da görüşülmesi ve eylül ayına kadar tüm detayların netleştirilmesi bekleniyor.

Düzenlemeye ilişkin ortaya çıkan bilgilere göre yasak 15 yaş altındaki çocuk kullanıcıları kapsayacak. Sistem sosyal medya platformlarının Fransa'ya özel olarak geliştireceği yaş doğrulama sistemleri üzerinden işleyecek. Yaş sınırının altında olduğu tespit edilen kullanıcıların platformlara erişimi engellenecek.

Bununla birlikte yasa tasarısı okullara yönelik bir telefon kısıtlamasını da beraberinde getirecek. Buna göre mevcut ilkokul ve ortaokul yasaklarına ek olarak artık liselerde de okul saatleri boyunca telefon kullanımı tamamen yasaklanacak.

Hangi Platformları Kapsıyor?

Hükümetin aldığı karara göre yeni düzenlemenin hangi platformları içereceğine önümüzdeki dönemde Fransa'nın medya otoritesi Arcom karar verecek. Ancak şimdiden yasağın Snapchat, TikTok, Instagram ve X gibi pek çok popüler platformu kapsayacağı söyleniyor.

Yasa tasarısının mimarı Laure Miller tam da bu konu üzerine Avustralya'daki modele benzer bir yol izleneceğini belirtiyor. Hatırlanacağı üzere Avustralya YouTube Kids ve WhatsApp gibi bazı platformları yasak listesinin dışında tutmuştu. Ancak Fransa'daki düzenlemenin, WhatsApp'ın "Hikayeler" özelliği veya Roblox içindeki sohbet sistemleri gibi spesifik özellikleri de kapsayabileceği belirtiliyor.

Sosyal Medya Şirketlerine Ceza Yağabilir?

Yapılan görüşmeler sonucunda Fransa'nın yasağın denetimi ile ilgili süreci Avrupa Komisyonu'na devrettiği söyleniyor. Bu kapsamda hükümet yaş sınırı ve platform listesi gibi detayları belirlerken komisyon ise Dijital Hizmetler Yasası kapsamında platformların yeni kurallara uyup uymadığını denetleyecek.

İddialara göre yeni yasaya uymayan sosyal medya şirketleri küresel gelirlerinin yüzde 6'sına varan devasa para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Üstelik Avrupa'da Danimarka, İspanya ve İtalya gibi pek çok ülke de Fransa'ya benzer düzenlemeler üzerinde önemli bir mesai harcıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde de çocuklara sosyal medya yasağı gelmeli mi? Yorumlarda buluşalım.