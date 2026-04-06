Türkçe Destekli Sevilen Distopik Oyun Çok Ucuzladı! Acele Edin

Hem Türkiye hem dünya genelinde çok sevilen bir hayatta kalma oyunu için Steam'de kısa süreliğine büyük bir kampanya başlatıldı. Oyunu normalde almak istediğinizde yüzlerce TL harcamanız gerekiyor ancak bu fırsat sayesinde oyuna 100 TL'nin altında bir fiyata sahip olmak mümkün hâle geldi.

Steam'de Hangi Oyun İndirime Girdi?

Steam'de Frostpunk isimli oyun için indirim yapıldı. Yüzde 90 oranındaki büyük indirim sayesinde oyunun fiyatı 14.99 dolardan (yaklaşık 669 TL) 1.49 dolara (yaklaşık 67 TL) düştü. Hem arayüz hem altyazı için Türkçe dil desteğine sahip olan oyun için başlayan fırsat ise sadece kısa bir süreliğine geçerli. Öyle ki oyunu indirimli almak isteyenler için son tarih 20 Nisan olarak belirlendi.

Bu arada oyunun "Game of the Year" sürümü için de yüzde 89 oranında indirim uygulandı. Fiyatı ise 23.99 dolardan (yaklaşık 1070 TL) 2.57 dolara (yaklaşık 115 TL) düştü. Bu, The Last Autumn, On The Edge ve The Rifts DLC'lerini (İndirilebilir İçerik) içeriyor. Buna ek olarak Frostpunk'ta çalşan müzikleri ve sanat eserlerini de elde ediyorsunuz.

Frostpunk Fragmanı

Frostpunk Nasıl Bir Oyun?

Frostpunk, şehir kurma ve hayatta kalma oyunlarının bir karışımı olarak tanımlanabilir. Oyunda ilgilenmeniz gereken insanlar var, bunların ihtiyaçlarından siz sorumlu oluyorsunuz. Dünyanın tamamen donmuş durumda olduğu bir distopyayı merkezine alan oyunda kömür ve yiyecek bulmanız gerekiyor. Ayrıca sağlık durumunu da iyi yönetmelisiniz. Aksi takdirde insanlar açlıktan, donmaktan ya da hastalıktan hayatını kaybedebiliyor.

Oyunda verilen her karar büyük rol oynuyor. Belirlediğiniz her kural, oyunun ne yönde ilerleyeceğini etkiliyor. Bu arada şehir kurma ve kaynak yönetimi kadar teknolojiye ne kadar odaklandığınız da büyük önem taşıyor. Yeterince iyi bir lider olmayı başarırsanız insanların memnuniyetini kazanıyorsunuz ve hayatta kalan insanların son umudu olarak yükseliyorsunuz.

Frostpunk'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10

İşlemci: 3.2 GHz hızında çift çekirdekli işlemci

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R7 370 veya eş değeri (2 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Frostpunk'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10

İşlemci: 3.2 GHz hızında dört çekirdekli işlemci

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 970, AMD Radeon RX 580 veya eş değeri (4 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Şehir kurma ve yönetme oyunlarını çok seven birisi değilim ancak Frostpunk'ın yeri bende ayrıdır. Oyun gerçekçilik açısından beklentilerimi epey karşılamıştı. İnsanların hayatta kalması için elinizden gelenin fazlasını yapmanız gerekiyor. Bu büyük indirimden özellikle oyunu gerçekten beğenen ama henüz oynamamış olan kişilerin faydalanmak isteyeceğini düşünüyorum.