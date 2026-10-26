Galaxy A55 için One UI 9 Güncellemesi Türkiye’de Dağıtılmaya Başladı

Samsung Members Türkiye topluluğundaki iki kullanıcı, Android 17 tabanlı Galaxy A55 One UI 9 güncellemesinin 26 Ekim 2026'da telefonlarına geldiğini bildirdi. Paylaşımlar, yaklaşık 2,1 GB'lık paketin Türkiye'deki A55'lere ulaşmaya başladığını gösteriyor. Samsung Türkiye ise dağıtımla ilgili bir açıklama yapmadı.

Güncelleme Türkiye'deki Kullanıcılara Ulaştı

Topluluğun Galaxy A bölümünde saat 11.35'te açılan başlıkta bir kullanıcı, Türkçe arayüzlü güncelleme ekranının görüntüsünü paylaştı. Aynı başlıkta yorum yazan başka bir kullanıcı da güncellemenin kendi telefonuna geldiğini söyledi. Ekran görüntüsünde One UI 9.0 ve Android 17 ibarelerinin yanında A556EXXUIEZJ1 sürüm numarası, 2130,58 MB'lık paket boyutu ve Ekim 2026 güvenlik yaması yer alıyor.

Aynı gün açılan ikinci bir başlıkta ise konuyu başlatan kullanıcı, güncellemenin herkese aynı anda değil kademeli olarak geleceğini yazdı. Bu başlıkta güncellemeyi aldığını söyleyen kimse olmadı. Telefonların yazılım geçmişini takip eden SamMobile veritabanında da Türkiye modeli için 26 Ekim 2026 itibarıyla görünen en yeni kayıt Android 16 sürümüne ait.

Dağıtım İlk Olarak Güney Kore'de Başladı

Samsung kararlı sürümü ilk olarak 21 Ekim 2026'da Güney Kore'de dağıtmaya başladı. Ülkede Galaxy Quantum5 adıyla satılan model, Samsung sunucularında görülen One UI 9 test sürümlerinin ardından güncellemeyi önce beta programındaki kullanıcılara aldı. Hindistan'da dağıtım ise Türkiye'deki paylaşımlarla aynı gün başladı. Hindistan'a gelen uluslararası sürümün numarası A556EXXUIEZJ1. Bu numara, Türkiye'deki kullanıcının paylaştığı ekrandakiyle birebir aynı.

Samsung, One UI 9'un resmi dağıtımını 16 Eylül 2026'da Galaxy S26 serisiyle başlatmış ve güncellemenin diğer Galaxy modellerine kademeli olarak geleceğini duyurmuştu. Şirket model bazında bir takvim paylaşmadı. Türkiye için de bir tarih açıklanmadı.

Galaxy A35 Sahipleri Sırasını Bekliyor

Güney Kore'deki Galaxy A35 kullanıcıları kararlı One UI 9 sürümünü A55 ile aynı gün, A356NKSUAEZJ2 numarasıyla aldı. Kore dışında A35 için kararlı sürümün dağıtıldığına dair bir bilgi yok. Türkiye'deki topluluk sayfasında da güncellemeyi aldığını söyleyen bir A35 sahibi çıkmadı ve Samsung Türkiye bu model için de bir tarih vermedi. A35'in One UI 9 test sürümü de A55'inkiyle aynı dönemde Samsung sunucularında görülmüştü.

One UI 9'un Galaxy A55'e Getirdiği Yenilikler

Güncellemeyle hızlı panel daha esnek hale geliyor. Kullanıcılar parlaklık ve ses kaydırıcılarını, medya kontrollerini istedikleri boyuta getirebiliyor. Bir uygulama konumunuza eriştiğinde ekranda bir gizlilik göstergesi beliriyor. Ayarlar'a ise garanti kapsamını kontrol etmeye ve telefonun kendi kendine tanılama yapmasına yarayan yeni bir bölüm ekleniyor. Pakette Samsung Notes ve Samsung DeX iyileştirmeleriyle erişilebilirlik yenilikleri de var.

Galaxy AI tarafında ise beklentiyi düşük tutmakta fayda var. Samsung, amiral gemilerine gelen yeni Galaxy AI özelliklerinin hepsinin A55 ve A35'te de olacağını doğrulamadı.

A55 ve A35, 2024'te Android 14 ile satışa çıkmıştı. Samsung bu iki model için 4 işletim sistemi ve 5 yıl güvenlik güncellemesi sözü vermişti. One UI 9 alacak Samsung modelleri arasında yer alan bu telefonlar için Android 17, üçüncü büyük işletim sistemi güncellemesi oluyor.

Güncellemeyi Kontrol Etme ve Yükleme Adımları

Güncellemenin gelip gelmediğini görmek için Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle yolunu izlemeniz yeterli. Paket yaklaşık 2,1 GB olduğu için indirmeyi Wi-Fi ağına bağlıyken yapmanızı ve kurulum sırasında telefonu şarjda tutmanızı öneririz.

İndirme bitince telefon yeniden başlıyor ve kurulum tamamlanıyor. Fotoğraf, mesaj ve uygulama verilerinizi güncellemeden önce Samsung'un Smart Switch uygulamasıyla yedekleyebilirsiniz. Menüde güncelleme görünmüyorsa birkaç gün sonra tekrar kontrol edin. Dağıtım, Galaxy A57'nin Türkiye'deki One UI 9 güncellemesinde olduğu gibi kademeli ilerliyor.

Editörün Yorumu

Türkiye'deki kullanıcının paylaştığı paket numarasının Hindistan'daki uluslararası sürümle aynı çıkması, bence bu dağıtımın tek bir ülkeyle sınırlı bir deneme olmadığını gösteriyor. Bu yüzden bildirimi bekleyenlerin birkaç günden fazla bekleyeceğini sanmıyorum. Öte yandan Samsung'un 4 işletim sistemi sözüne göre A55 için geriye tek bir büyük sürüm, Android 18 kalıyor. 2027'de telefonunu yenilemeyi düşünenler, Android 17'ye geçmiş bir A55'in ikinci elde daha kolay alıcı bulacağını hesaba katabilir.