Samsung Members APK, Samsung Android telefonlar için canlı destek, cihaz bakımı, ipuçları uygulaması.

Erkan Calp - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Samsung Members, her Samsung akıllı telefonda olması gereken uygulamalardan. Donanım testi yapma, RAM/cihaz belleği temizleme yaparak sistemi hızlandırma, kullanılmayan uygulamaları kaldırarak yer açma, ayarları optimum hale getirerek pil ömrünü uzatma, Samsung canlı destek ekibine hızlıca ulaşma, Samsung teknik servis yerlerini öğrenme, telefonunuzun öne çıkan özelliklerini ipuçları ve videolarla öğrenme kısaca Samsung telefonunuzu en iyi şekilde kullanmanızı sağlayan bir asistan uygulaması Samsung Members.

Samsung Members APK İndir

Samsung’un aralıklı olarak güncellediği Members uygulaması, akıllı telefonunuzu en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı bir uygulama. Uygulama üzerinden sahip olduğunuz Samsung cihazlara (akıllı telefon, akıllı saat ve diğer) ait bilgilere (model numarası, seri numarası, IMEI, teknik özellikler) ulaşabiliyor, Destek bölümünden müşteri hizmetlerine (telefonla ve canlı sohbet) ulaşabiliyor veya uzaktan destek isteyebiliyor, en yakın teknik servisin yerini öğrenebiliyorsunuz. Avantajlar bölümünden Samsung’un ara ara sunduğu oyun ve temalara ilişkin özel tekliflere ulaşabiliyorsunuz. Haberler ve İpuçları bölümünden Samsung değişim kampanyaları, pil ömrünü uzatma, hızlandırma, bilinmeyen özellikler gibi faydalı ipuçlarına ulaşıyorsunuz. Tanı bölümü ise telefonunuzun donanımını kolay bir şekilde test etmenize, telefonunuzu hızlandırmanıza, boş alan açmanıza, pilin daha uzun gitmesi için gerekli ayarlamaları yapmanıza yardımcı oluyor.

Samsung Members uygulamasıyla beta programına da katılabiliyorsunuz. Yalnız beta programına dahil edilen Samsung telefonlardan birine sahip olmanız ve yeni Android beta sürümün ülkenizde indirilebilir olması gerekiyor. Ayrıca Samsung telefon değişim kampanyasını da takip edebiliyorsunuz.

Samsung Members Özellikleri: