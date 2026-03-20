Samsung'un 120Hz Ekranlı ve 12 GB RAM'li Telefonu İçin Tarih Verildi!

Samsung’un yeni Galaxy A57 modeli için geri sayım başladı. Cihaz, 120Hz ekran yenileme hızı, 5.000 mAh pil ve 12 GB'a kadar RAM gibi özelliklerle gelecek. Son gelişmeler telefonun tanıtım tarihini ortaya koyuyor. Peki, Galaxy A57 ne zaman tanıtılacak? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A57 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung kısa bir süre önce yayınladığı tanıtım sayfasıyla yaklaşan Galaxy A57 modelinin 25 Mart'ta tanıtılacağını duyurdu. İlk etapta Hindistan'da tanıtılması beklenen ürünün ilerleyen dönemlerde diğer bölgelere gelmesi de kuvvetle muhtemel. Öte yandan aynı etkinlikte markanın bir diğer telefonu Galaxy A37'nin de vitrine çıkacağı söyleniyor.

Galaxy A57'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu : 6,6 inç

: 6,6 inç Ekran Çözünürlüğü : Full HD+

: Full HD+ Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Türü : Super AMOLED

: Super AMOLED İşlemci : Exynos 1680

: Exynos 1680 Grafik İşlemci (GPU) : Xclupse 550

: Xclupse 550 RAM : 6/8/12 GB

: 6/8/12 GB Depolama : 128/256 GB

: 128/256 GB Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj Hızı : 45W

: 45W Ana Kamera : 50 MP

: 50 MP Makro Kamera : 5 MP

: 5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

Galaxy A57'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy A57 modelinde 6,6 inç boyutlarında, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan Super AMOLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar telefonun sunduğu yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi yaşayabilecek.

Ürünün selefi Galaxy A56'da 6.7 inç boyutlarında, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızlarını destekleyen Super AMOLED bir ekran kullanılıyordu. Yani yeni model ekran tarafında selefine benzer bir sunacak diyebiliriz.

Galaxy A57'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Samsung’un kendi üretimi Exynos 1680 işlemcisi yer alacak. Bu yonga setinde 2,91 GHz hızında çalışan bir ana çekirdek, 2,6 GHz hızında çalışan üç yardımcı çekirdek ve 1,95 GHz hızında çalışan dört yardımcı çekirdek bulunacak. Grafik tarafında ise Samsung Xclipse 550 birimi görev yapacak.

Exynos 1680 ilk kez Galaxy A57'de kullanılacak. Bu nedenle oyun performansı gibi konularda şu an için herhangi bir örnek vermek doğru olmaz. Ancak söz konusu yonganın kasım ayında Geekbench testlerine girdiğini, tek çekirdekte 1.311 ve çok çekirdekte ise 4.347 puan aldığını belirtelim.

Galaxy A56’ya güç veren Exynos 1580’in Geekbench’teki tek çekirdek puanı 1.353 ve çok çekirdek puanı ise 3.832. Yani yeni model tek çekirdekte biraz geri kalsa da çok çekirdekte selefini geride bırakmayı başarıyor. Tabii bunların kağıt üzerinde sonuçlar olduğunu ve gerçek kullanımda daha farklı sonuçlar verebileceğini unutmayın.

Galaxy A57'nin Kamerası Nasıl Olacak?

Galaxy A57'de 50 megapiksel ana, 5 megapiksel makro ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Selefinde de aynı kameraların tercih edildiğini belirtelim. Benzer şekilde önde de herhangi bir değişiklik olmadan 12 megapiksellik selfie kamerasına yer verilecek.

Galaxy A57'nin Bataryası Nasıl Olacak?

Model, 45W hızında şarj olabilen 5.000 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek. Benzer şekilde Galaxy A56 da aynı batarya kapasitesi ve şarj hızlarına sahipti. Henüz resmi olarak paylaşılmasa da, telefonun selefi gibi 30 dakikada yüzde 65’in üzerinde şarj doluluğuna ulaşabileceği söyleniyor.

Galaxy A57'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, Galaxy A57 modelinin 555 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor. Bu da vergisiz yaklaşık 24.590 TL seviyelerine denk geliyor. Bunu vergilerle birlikte hesapladığımızda ise 50.157 TL gibi bir meblağla karşılaşıyoruz. Ancak Samsung'un ülkemizde yerel fiyatlandırma uygulaması nedeniyle telefonun fiyatının bu kadar yüksek olmasını beklemiyoruz.

Galaxy A56 5G şu anda ülkemizde 25.999 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu nedenle Galaxy A57’nin 50 bin TL yerine daha düşük bir fiyatla raflarda yer alması yüksek bir ihtimal. Ancak yine de selefinden daha pahalı olması söz konusu. Ayrıca cihazın ülkemizde satışa sunulacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Samsung'un A serisi akıllı telefonları bence fiyatına göre çok üst düzey bir performans sunuyor. Galaxy A56 5G bu kapsamda çok hoşuma gitmişti. Galaxy A57'nin de benzer şekilde fiyat/performans odağını sürdürmesini ve kullanıcılara üst düzey bir performans sunmasını bekliyorum.