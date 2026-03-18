Samsung'dan 120Hz Ekranlı Yeni Telefon Geliyor! Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung'un Galaxy A serisine yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Tanıtılmasına yalnızca sayılı günler kalan Samsung Galaxy A37 5G'nin fiyatı ortaya çıktı. Orta segmentte konumlanacak yeni telefon, fiyatın yanı sıra özellikleriyle de dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihazda yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dâhil birçok özellik bulunacak.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A37 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 13 bin 999 Tayland Bahtı fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile 19 bin 164 TL'ye denk geliyor. Bu ücrete göre telefonun tahmini vergili Türkiye fiyatı 39 bin TL olabilir ancak Samsung'un Türkiye'de yerel fiyatlandırma yapabileceğini belirtelim. Yani telefon daha uygun bir fiyat ile satışa sunulabilir.

Serinin bir önceki modeli olan Samsung Galaxy A36 5G'nin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 19 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Galaxy A37 5G'nin Galaxy A36 5G'den daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon Türkiye'de 25 bin TL civarı bir fiyata sahip olabilir.

Samsung Galaxy A37 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy A37 5G'nin mart ayının sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, renk seçenekleri ve fiyatı belli olacak. 12 GB RAM seçeneği, yüksek yenileme hızı ve 4K video kaydı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy A36 5G, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,7 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

İşlemci: Exynos 1480

RAM: 6 GB / 8 GB

GPU: Xclipse 530

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Ana Kamera: 50 MP

Makro Kamera: 5 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 12 MP

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP67

Samsung Galaxy A37 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Exynos 1480 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilende işlemci 2.75 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. Bu işlemci, Call of Duty Mobile, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Exynos 1480 daha önce Samsung Galaxy A55 5G, Samsung Galaxy M56 ve Samsung Galaxy F56'da kullanılmıştı. Galaxy A36 5G'de Snapdragon 6 Gen 3'ün yer aldığını berteli. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli bu işlemcinin de çoğu mobil oyunu çalıştırabildiğini belirtelim.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy A37'nin ekranı, 6,7 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Galaxy A36'da ise 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Super AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit maksimum parlaklık yer alıyor. Yeni telefonda da 1900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Cihazın ön yüzeyinde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek. Galaxy A36'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A37 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Samsung'un bütçe dostu yeni telefonunda 5000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi bulunacak. 2022'de tanıtılan Samsung Galaxy A33, 2023'te tanıtılan Samsung Galaxy A34, 2024'te tanıtılan Samsung Galaxy A35 ve 2025'te tanıtılan Samsung Galaxy A36'da da aynı batarya kapasitesinin yer aldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Galaxy A37 5G'nin orta segmentte oldukça iddialı olacağını söyleyebilirim. 120Hz yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde bu farkı çok belirgin bir şekilde hissetmiştim. Dolayısıyla yüksek yenileme hızının genel telefon kullanım deneyimi açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.

Telefonun IP67 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olacağını da belirteyim. Bu bence çok önemli bir avantaj sağlayacak. Örneğin kullanıcılar dışarıdayken yağmur yağmaya başladığında "telefonum su geçirecek mi" endişesi yaşamayacak. Bu arada telefonun hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını da söyleyebilirim.