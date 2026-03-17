Samsung Galaxy A57'nin Bu Paraya iPhone Alırım Dedirten Fıyatı Sızdırıldı

Samsung'un Galaxy A57'yi tanıtmasına artık sadece günler kaldı. Buna rağmen telefonla ilgili neredeyse her detay ortaya çıktı. Galaxy A57'nin teknik özelliklerini, renk seçeneklerini ve nasıl görüneceğini biliyoruz. Hatta internette Galaxy A57 kutu açılış videosu bile var. Şimdi ise yapbozun son parçası tamamlandı. Bir e-ticaret platformunun "yanlışlıkla" yayınladığı bir sayfa sayesinde söz konusu modelin fiyatı da sızdırıldı.

Samsung Galaxy A57'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sızıntıya göre Samsung Galaxy A57'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip versiyonunun fiyatı 555 dolar yani yaklaşık 24.500 TL olacak. Ancak bu telefonun vergisiz fiyatı. Bildiğiniz üzere Türkiye'de satılan akıllı telefonlardan dört farklı kalemde vergi alınıyor. Bu da fiyatın her modelde yüzde 104 civarında artması anlamına geliyor. Yani vergili Türkiye fiyatının 50 bin TL üzerinde olması bekleniyor. Belirtmekte fayda var ki Samsung, Türkiye'de yerel fiyatlandırma politikası uyguluyor.

Yani 50 bin TL yerine çok daha makul bir fiyat etiketi görebiliriz. Örneğin şirketin geçtiğimiz yıl mart ayında tanıttığı Galaxy A56, Türkiye'de 24 bin 999 TL'den satışa çıkmıştı. Söz konusu modelin yur dışı fiyatı 371 dolar yani yaklaşık 16 bin TL civarındaydı. Yerel fiyatlandırma olmasaydı o model de ülkemizde 32 bin TL olacaktı. Samsung Galaxy A56 256 ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Ancak henüz 512 GB'lık modelin fiyat ile iligli bilgimiz yok.

Samsung Galaxy A57 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+ (1080x2340)

Full HD+ (1080x2340) Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: Super AMOLED

Super AMOLED İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 GPU: Xclupse 550

Xclupse 550 RAM: 8 GB /12 GB

8 GB /12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ana Kamera: 50 MP Makro Kamera: 5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

50 MP Ön Kamera: 12 MP

Samsung Galaxy A57, şirketin kendi geliştirdiği Exynos 1680 yonga setinden güç alacak. İlk defa bu modelde kullanılacak olan bu işlemci, daha önce sızdırılan Geekbench testlerinde tek çekirdek testinde 1.311, çoklu çekirdek testinde ise 4.347 puan almayı başarmıştı.

Kıyaslamak gerekirse Ekim 2023'te tanıtılan Galaxy S23 FE, tek çekirdek testinde 1.610, çoklu çekirdek testinde ise 4.050 Puan almıştı. Yani Galaxy A57'nin S23 FE'ye yakın bir performans sergileyeğini varsayımında bulunabiliriz. Hatta her iki modelde de Xclupse 550 GPU kullanılması nedeniyle oyun performansları da oldukça yakın.

Genshin Impact ve PUBG Mobile ile yapılan testler bize Samsung Galaxy A57'nin oyunlarda stabil 60 FPS performans sergileyeceğini gösteriyor. Ancak COD: Mobile'de son 1-2 yılda bir değişim olmadıysa FPS 30-40 arasında olacak. RAM tarafında ise 12 GB kesin. Ancak iddialar 8 GB seçeneğinin olacağını da gösteriyor.

Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri karşımıza çıkacak. Galaxy A57, 5.000 mAh büyüklüğünde 45W hızla şarj olan bir pille gelecek. Kamera tarafında ise 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel makro kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı lens içeren üçlü bir dizilinm bizleri karşılayacak. Önde ise 12 magpiksel tek bir kamera olacak.

Samsung Galaxy A57 Ne Zaman Tanıtılacak?

Tasarımını, özelliklerini ve fiyatını gördüğümüze göre geriye sadece Samsung'un telefonu tanıtması kaldı. İddialara göre şirket, Galaxy A57'yi en geç mart sonunda tanıtacak. Bugünün tarihi 17 Mart. yani artık sadece sayılı günler kaldı.

Editörün Yorumu

Samsun Galaxy A57, beklendiği üzere "yeterli" özelliklere sahip bir orta sınıf telefon. Ancak benim en çok dikkatimi çeken konu selefine kıyasla yurt dışı fiyatındaki artış oldu. A56 350 dolar civarındayken A 57 neredeyse 550 dolar. Ya sızdırılan fiyat yanlış ya da bellek krizi Samsung'u düüşündüğümüzden çok daha kötü etkiliyor. Eğer iddialar doğruysa kullanıcıların yapması gereken ise Galaxy S25 FE gibi Türkiye'de satılan daha uygun fiyatlı ama daha yüksek performanslı modellere yönelmek.