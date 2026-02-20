Samsung'un Yeni Kulaklığı Bu Kez Kanlı Canlı Görüntülendi: İşte Tasarımı!

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, çok yakında yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisi ile birlikte merakla beklenen yeni kablosuz kulaklık modellerini Galaxy Buds 4 ve 4 Pro'yu resmen tanıtacak. Bugüne kadar cihazlar hakkında birçok sızıntı yaşansa da ortaya çıkan son görüntüler Buds 4 Pro modelini adeta canlı bir şekilde gözler önüne serdi.

Bu sızıntıyla birlikte cihazın tasarım detayları da büyük ölçüde netleşmiş oldu. İşte yeni kulaklığın tasarımı, özellikleri ve çıkış tarihi!

Galaxy Buds 4 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntüler yeni modelin, selefi Galaxy Buds 3 Pro'ya göre oldukça farklı bir tasarım çizgisine sahip olacağını gösteriyor. İlk bakışta yeni Buds 4 Pro'nun önceki modelin hap şeklindeki çubuklarına kıyasla çok daha düz ve modern bir hap sap tasarımı ile birlikte geldiğini görüyoruz.

Bununla birlikte geçtiğimiz yıl epey eleştiriilen "Blade Lights" isimli aydınlatmalarının yeni modelde yer almayacağı da görüntüler üzerinden anlaşılıyor. Ayrıca Samsung'un kulaklıklara benzer şekilde şarj kutusunu da yenilediğini görüyoruz. Buna göre yeni şarj kutusunu dikey yapılı selefine göre yatay bir forma sahip olacak ve şeffaf üst kapağıyla dikkat çekecek.

Galaxy Buds 4 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni model tasarım tarafındaki değişikliklerin yanı sıra üst düzey özellikleriyle de öne çıkacak. Buds 3 serisinin şarj problemleri nedeniyle eleştirilen şirket öncelikli olarak yeni cihazında 61 mAh gibi yüksek bir batarya kapasitesine yer verecek. Bununla beraber cihazın ses kalitesi de önemli ölçüde artırılacak.

Galaxy Buds 4 Pro'daki en önemli yeniliklerden birisi ise kontrol tarafında olacak. Aktarılanlara göre kulaklığın üzerindeki sensörler kullanıcıların el ve kol hareketleriyle cihazı temassız olarak kontrol edebilmesini sağlayacak. Söz konusu özelliğin yaklaşan kameralı AirPods Pro modelinde de yer alması bekleniyor.

Aynı zamanda kullanıcılar Buds 4 Pro ile kaybolan telefonlarını da kolayca bulabilecek. Buna göre şarj kutusuna eklenen özel buton sayesinde kullanıcılar kulaklıklarla eşleştirdikleri telefonlarını uzaktan çaldırıp nerede olduğunu tespit edebilecek.

Ne Zaman Çıkacak?

Samsung, yeni Galaxy Buds 4 ailesini ve merakla beklenen Galaxy S26 serisini 25 Şubat'ta San Francisco'da düzenleyeceği dev Unpacked etkinliğinde resmi olarak sahneye çıkaracak. markanın YouTube kanalı ve resmi web sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin Galaxy Buds 4 Pro modelinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.