Galaxy S23 Sahiplerine Şok: One UI 8 Yayınlandı Ama Beklenen Özellik Yine Yok!

Samsung'un Android 16 tabanlı yeni arayüzü One UI 8 geçtiğimiz günlerde bir dizi Galaxy cihazlarına daha geldi. Samsung Galaxy S23 serisi kısa bir süre önce yeni işletim sisteminin beta programına dahil oldu.

Ancak kullanıcıları derinden üzen bir detayın ortaya çıkması pek de uzun sürmedi. One UI 8 Beta ile birlikte hem Galaxy S25 hem de Galaxy S24 cihazlarına gelen Now Brief özelliğinin Galaxy S23 modellerine sunulmadığını görülüyor. Detaylar haberde.

Galaxy S23 Serisi Now Brief Özelliğinden Mahrum Kalacak

Bilmeyenler için Samsung, One UI 8 kapsamında Now Brief isimli yeni Galaxy AI özelliğini duyurmuştu. Bu özellik, kullanıcıların hatırlaması gereken görev ve bilgileri zamanı geldiğinde hatırlatıcı kartlar aracılığıyla yeninden kullanıcılara sunuyor.

Örneğin, her ayın belirli bir gününde yapılması gereken fatura ödemesi için "Faturaları Öde" şeklinde bir kart oluşturup bu kartı "Aylık" olarak tekrarlanacak şekilde planlayabiliyorsunuz. Böylece, sistem size her ay aynı gün bu görevi hatırlatıyor.

Now Brief'i diğer hatırlatıcı uygulamalarından ayıran en önemli özellik sunduğu gelişmiş araçlar. Kullanıcılar, hatırlatıcı kartlara telefonlarındaki uygulamaları bağlayabiliyor, kartlara görsel ekleyebiliyor ve hatta uyarıları sesli olarak dinleyebiliyor.

Bu özellik, One UI 8'in ilk iki beta sürümüyle Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S24 serilerine gelmişti. Now Brief'in çok güçlü bir donanım gerektirmemesi nedeniyle bu özelliğin Galaxy S23 gibi daha eski modellere de geleceği düşünülüyordu. Ancak One UI 8'in Galaxy S23'e ulaşmasıyla birlikte bu beklentiler boşa çıktı. Kullanıcılar, merakla bekledikleri Now Brief'i cihazlarında bulamadı.

Analistlere göre, Samsung bu kararı Galaxy S23'ün donanım yetersizliğinden ziyade yeni modellerini daha cazip hale getirmek için bilinçli olarak aldı. Şirket bu hamlesiyle Galaxy AI özelliklerinden yararlanmak isteyen kullanıcıları daha yeni modellere yönlendirmeyi amaçlıyor olabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Now Brief özelliğinin Galaxy S23 serisinde yer almamasının sebepleri neler? Yorumlarda buluşalım.