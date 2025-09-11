Galaxy S26 Pro Gerçekten "Pro" Statüsünde Olacak mı? İddialar Şaşırtıcı!

Samsung'un 2026 yılında piyasaya süreceği yeni Galaxy S26 serisi için planladığı yeni model stratejisi teknoloji dünyasında şimdiden tartışmalara yol açtı. Gelen son sızıntılar yeni serinin temel modeli olarak konumlandırılacak olan Galaxy S26 Pro'nun, "Pro" ismini ne kadar hak ettiği sorusunu gündeme getiriyor. Detaylar haberde.

Galaxy S26 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynakların iddialarına göre Samsung, önümüzdeki yıl amiral gemisi serisinin en eski modellerinden "Plus"ı resmen rafa kaldıracak. Bu kapsamda 2026'nın ocak ayında tanıtılması beklenen yeni Galaxy S26 serisi; S26 Pro, S26 Edge ve S26 Ultra olmak üzere üç farklı model ile birlikte gelecek.

Aktarılanlara göre serinin yeni üyelerinden Galaxy S26 Pro, sanıldığı aksine Plus modelinin yerine gelmeyecek. Hatta cihaz, tahmin edilenin aksine iPhone 17 Pro gibi üst düzey bir amiral gemisiyle de rekabet edemeyecek. Zira telefonun her ne kadar isminde "Pro" ibaresi taşısa da özellikleriyle bu statüyü karşılayamayacağı söyleniyor.

Sızdırılan bilgiler, yeni Galaxy S26 Pro'nun selefi Samsung Galaxy S25'e göre sensör boyutu aynı olan yeni bir ana kameraya ve boyutu daha da küçük olan 50 MP'lik yeni bir ultra geniş açılı sensöre ev sahipliği yapacağını gösteriyor

Bu özelliklerin kağıt üstünde yeni bir iyileştirme olduğu söylenebilir. Ancak uzmanlar yeni kameraların seleflerine göre daha küçük boyutta olması nedeniyle önemli bir fark yaratamayacağını öne sürüyor. Nitekim, daha fazla pikselin küçük bir sensör alanına sığdırılmasının gerçek görüntü kalitesinde önemli bir iyileştirme sağlamadığını biliyoruz.

Kamera alanındaki yeniliklerin yanı sıra Galaxy S26 Pro'nun Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Samsung'un kendi geliştirdiği Exynos 2600 gibi amiral gemisi işlemcilerden güç almasını bekleniyor. Son olarak telefonun batarya tarafında da ufak bir yükseltme ile geleceği söyleniyor.

Sonuç olarak yeni Samsung Galaxy S26 Pro, sanılanın aksine iPhone cephesindeki Pro modeller gibi serinin en üst düzey modellerinden biri olmayacak gibi görünüyor. Cihazın bunun yerine Galaxy S25 ile aynı seviyede bulunacağını ve ana iPhone 17 modeli ile rekabet edeceğini söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.