Galaxy S26 Ultra Bu Özellik İle Linux Bilgisayarlara Dönüşebilecek!

Yeni Samsung Galaxy S26 serisi için geri sayım sürerken yaklaşan telefonlar ile ilgili ortaya çıkan teknik detaylar teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Son olarak serinin en üst düzey modeli Galaxy S26 Ultra hakkında ortaya çıkan yeni sızıntılar özellikle geliştiricileri sevindirecek bir yeniliğin yolda olduğunu gösteriyor.

"Galaxy S26 Ultra'ya ait sızdırılan One UI 8.5 kodlarında yeni Linux terminali özelliği ortaya çıktı. Amiral gemisi telefon bu yeni özellikle birlikte tam teşekküllü bir geliştirici bilgisayarına dönüşebilecek. İşte detaylar!

Galaxy S26 Ultra Linux Terminali Deseğine Kavuşuyor

Hatırlarsanız Google, Pixel telefonlarına getirdiği yeni Android güncellemesiyle kullanıcıların cihazlarında bir Linux ortamı oluşturmasına olanak tanımıştı. Şirketin bu hamlesi özellikle yazılımcılar tarafından büyük övgü almıştı. Gelen son bilgilere göre Samsung da benzer bir özellik için harekete geçti.

Sızdırılan raporlara göre Galaxy S26 Ultra'nın log dosyalarında "Android Sanallaştırma Çerçevesi" (AVF) ibarelerine rastlandı. One UI 8.5 arayüzü ve Android 16 QPR2 altyapısıyla gelmesi beklenen telefon ortaya geliştirilen yeni sanallaştırma teknolojisi sayesinde Linux terminalini sorunsuz bir şekilde çalıştırabilecek.

Basitçe anlatmak gerekirse Linux terminaline sahip telefonlar gerektiği anlarda tıpkı bir bilgisayar gibi çalıştırılabiliyor. Zira geliştiriciler terminal üzerinden bir bilgisayara ihtiyaç duymadan doğrudan telefon üzerinden Python, C++, Java gibi dillerle kod yazabiliyor.

Bununla birlikte sistem yöneticileri SSH bağlantılarıyla uzaktaki sunucularını komut satırı üzerinden yönetebiliyor ve cihazı Linux arayüzüne getirip bir monitöre bağlayarak gerçek bir iş istasyonu gibi de kullanabiliyor. Siber güvenlik uzmanları ise ağ analiz araçlarını ve test yazılımlarını doğrudan mobil cihazları üzerinden çalıştırabiliyor.

Eski Modellere Gelecek mi?

Her ne kadar yeni özellik One UI 8.5 arayüzünde ortaya çıksa da Samsung'un Linux terminalini diğer Galaxy S26 modellerine veya eski akıllı telefonlarına sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor. Galaxy S25 serisi veya Galaxy Z Fold 7 gibi modeller donanım tarafında oldukça güçlü olsalar bile Samsung bu yeniliği sadece Ultra modeline özel tutabilir.

Galaxy S26 Serisi ve One UI 8.5 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung, 25 Şubat tarihinde düzenleyeceği yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S26 serisini resmen tanıtacak. İddialara göre şirket ayrıca yeni arayüzü One UI 8.5'i de lansman gecesi ile birlikte uyumlu telefonlara sahip kullanıcıların beğenisine sunacak.

Peki siz Galaxy S26 Ultra'nın Linux terminali özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.