İşlemcisine Yan Bakılmayacak! Galaxy Z Flip 8'in Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 8'in tasarımı sızdırıldı. Paylaşılan görseller modelin hem arka hem de ön tasarımını gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Flip 8 Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynakları Galaxy Z Flip 8'e ait render görsellerini paylaştı. Buna göre katlanabilir telefon, selefi Samsung Galaxy Z Flip 7 ile benzer bir tasarımla gelecek. Bu kapsamda arka tarafta üst bölümü tamamen kaplayan bir ekran yer alacak. Aynı alanda yatay konumlandırılmış çift kamera kurulumu da bulunacak.

Ön tarafta ince çerçevelere sahip delikli bir ekran yer alacak. Katlanabilir telefon buna ek olarak açık haldeyken 166.8 mm uzunluk ve 75.4 mm genişlik sunacak. Kalınlığı ise 6.6 mm olacak. Katlandığında ise uzunluk 85.4 mm’ye düşecek ve kalınlığı ise 13.2 mm seviyesine çıkacak.

Galaxy Z Flip 8 Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Dış Ekran Boyutu : 4,1 inç

: 4,1 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Exynos 2600

Exynos 2600 Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Hızlı Şarj: 25W

25W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

Galaxy Z Flip 8 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Cihazda 6,9 inç boyutunda ve 120 Hz yenileme hızı sunan Dynamic AMOLED 2X bir iç ekran kullanılacak. Dış ekranı ise 4,1 inç büyüklüğünde olacak. Kullanıcılar, bu yüksek yenileme hızı sayesinde menüler arasında geçişlerde ve birçok senaryoda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Bunlara ek olarak AMOLED teknolojisi sayesinde renkleri daha canlı ve keskin bir şekilde gösterebilecek.

Hatırlanacağı üzere Samsung Galaxy Z Flip 7 modelinde de benzer ekran özellikleri tercih edilmişti. Model aynı zamanda 2600 nit parlaklık ve 1080 × 2520 piksel çözünürlük sunuyordu. Bu kapsamda yeni modelin de benzer değerleri koruması veya bir miktar daha üzerine çıkması söz konusu.

Galaxy Z Flip 8 İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonda Galaxy S26 serisinde de kullanılan Exynos 2600 işlemcisine yer verilecek. Bu yonga seti 2 nm üretim süreciyle geliştirildi ve 3 nm'lik Snapdragon 8 Elite Gen 5 gibi rakiplerine göre en azından bu alanda bir üstünlük kuruyor.

İşlemcilerdeki nm, yani nanometre değeri ne kadar düşük olursa genelde o kadar iyi. Yani 2 nm’lik işlemciler, 3 nm tabanlı yonga setlerine göre daha az güç tüketiyor ve daha yüksek performans sunuyor.

Tabii, bu durum Exynos 2600’ın Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten daha iyi olduğu anlamına gelmemeli. Zira bu gibi donanımlarda genel performansı belirleyen birden fazla faktör bulunuyor. Ancak yine de Exynos 2600’ın amiral gemisi seviyesinde bir performans sunduğunu söyleyebiliriz.

İşlemcinin oyun performansına baktığımızda kullanıcıları üzmeyeceğini söyleyebiliriz. Örneğin, bu donanımdan güç alan Galaxy S26 modeli Genshin Impact oyununu 60 FPS seviyelerinde çalıştırabiliyor. Yani çoğu oyunu akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

Galaxy Z Flip 8 Kamerası Nasıl Olacak?

Galaxy Z Flip 7'de 50 megapiksel ana, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 10 megapiksel selfie kamerası kullanılmıştı. Şu ana dek gelen bilgiler Z Flip 8'in de aynı kameralarla geleceği yönünde. Tabii, bunların bir sızıntı olduğunu ve şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha mantıklı olacağını belirtelim.

Galaxy Z Flip 8 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Güvenilir sektör kaynakları kısa süre önce Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonlarının tanıtım tarihini sızdırdı. Buna göre Galaxy Z Flip 8, Fold 8 ve Z Wide Fold ile birlikte 22 Temmuz'da düzenlenecek bir Galaxy UNPACKED etkinliğinde tanıtılacak. Bununla birlikte selefinin ülkemize geldiğini göz önüne aldığımızda yeni modelin de Türkiye'de satışa çıkacağını söyleyebiliriz.

Galaxy Z Flip 8 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Z Flip 7 şu an çeşitli platformlarda 61.999 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor ve 82.499 TL’ye kadar çıkabiliyor. Galaxy Z Flip 8 modeli selefine göre işlemci gibi alanlarda daha güçlü olacağı için yaklaşık 65.000 TL seviyelerinden başlayan fiyatlarla satışa sunulması sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

Halihazırda Samsung Galaxy Z Fold 5 kullanıyorum. Dürüst olmak gerekirse Z Flip serisinin katlanabilir yapısı bana pek hitap etmiyor. Ben daha çok açıldığında tablet gibi kullanılabilen kitap tarzı katlanabilir telefonları seviyorum. Ancak siz farklı düşünüyorsanız ve içe doğru katlanan modeller ilginizi çekiyorsa Galaxy Z Flip 8 sizin için uygun bir seçenek olabilir.