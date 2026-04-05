Galaxy Z Fold 8, Katlanabilir Telefonların En Büyük Sorununu Çözecek!

Samsung'un yaklaşan katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre ürün, günümüz katlanabilir telefonlarının çoğunda görülen katlanma izini ortadan kaldıracak bir yenilikle gelebilir. İşte merak edilen detaylar!

Güvenilir sektör kaynaklarına göre, yaklaşan Galaxy Z Fold 8 modelinde katlanma izini tamamen ortadan kaldırılacak. Güney Koreli marka bu kapsamda ekrandaki izi yok etmek için daha önce CES 2026 fuarında sergilediği yeni cam teknolojisini kullanacak.

Ekrandaki katlanma izlerini ortadan kaldırmak için geliştirilen bu yeni sistem telefonun toplam kalınlığını bir miktar artırsa da ekranın tamamen pürüzsüz bir şekilde görünmesini sağlıyor. Kısacası söz konusu iddialar doğruysa Galaxy Z Fold 8 katlanabilir telefonların en büyük sorunlarından birisini çözecek.

Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran : 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük

: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük Dış/Kapak Ekran : Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük

: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12 GB / 16 GB (1 TB model için)

: 12 GB / 16 GB (1 TB model için) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)

: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok) Ana Kamera : 200 MP

: 200 MP Ultra Geniş Kamera : 50 MP

: 50 MP Telefoto Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera (Kapak) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Ön Kamera (İç) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Galaxy Z Fold 8'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8 ekran özellikleriyle selefine benzerlik gösterecek. Cihaz bu kapsamda 1968 x 2184 piksel çözünürlüğe sahip 8 inçlik geniş bir Dynamic AMOLED 2X iç ekranla karşımıza çıkacak. Dış taraftaysa 1080 x 2520 piksel çözünürlük sunan 6.5 inç boyutunda bir kapak ekran mevcut olacak. Bu iki ekran da 120Hz yenileme hızlarını destekleyecek.

Galaxy Z Fold 8'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Katlanabilir telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi kullanılacak. Bu donanım 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Buna ek olarak 4.6 GHz hızındaki iki performans çekirdeği ve 3.62 GHz hızındaki altı adet verimlilik/performans çekirdeğinin yanı sıra Adreno 840 grafik birimiyle geliyor.

Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 başta olmak üzere çok sayıda amiral gemisine de güç veren işlemci Fortnite gibi üst düzey mobil oyunlarda 80–90 FPS arasında bir performans verebiliyor. Kısacası en iyi grafikli mobil oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

Galaxy Z Fold 8'in Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazın kamera tarafında devasa olmasa da bazı yenilikler sunacak. Buna göre Galaxy Z Fold 7'deki 12 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açı sensörü yeni modelde 50 megapiksele çıkacak. Öte yandan telefoto kamerası 10 megapikselden 12 megapiksele kadar çıkacak. 200 megapiksel çözünürlüklü ana kamerada ise herhangi bir değişikliğin yapılması beklenmiyor.

Katlanabilir telefonun selfie kameraları çok yüksek ihtimalle selefiyle aynı olacak. Kısacası Galaxy Z Fold 7 modeli hem iç hem de dış ekranda 10 megapiksellik selfie kameralarıyla kullanıcı karşısına çıkacak diyebiliriz.

Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung'un katlanabilir telefonları genellikle yaz aylarında piyasaya çıkıyor. Markanın bu yıl da geleneği bozmaması ve Galaxy Z Fold 8 ve Flip 8'i temmuz ayında düzenlenecek bir Galaxy Unpacked etkinliğinde vitrine çıkarması bekleniyor.

Bilindiği gibi Galaxy Z Fold 7 halihazırda Türkiye'de satılıyor. Bu nedenle Z Fold 8'in de ülkemizde satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Fiyat konusuna geldiğimizdeyse selefinin 90 ila 100 bin TL arasında bir başlangıç fiyat etiketi bulunyor. Bunu göz önüne alarak yeni modelin 100.000–110.000 TL arasında fiyatlandırılması muhtemel.

Editörün Yorumu

Halihazırda Galaxy Z Fold 5 kullanan birisi olarak ekrandaki katlanma izleri beni çok rahatsız ediyor. Telefona karşıdan bakarken çok fazla sıkıntı yaşamadığımı söyleyebilirim. Fakat yan açılardan bu iz aşırı derecede belli oluyor. Eğer Samsung iddia edildiği gibi Galaxy Z Fold 8'de bu sorunu çözebilirse benim gibi katlanabilir telefon seven kullanıcıları fazlasıyla sevindirebilir.