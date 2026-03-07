200 MP Kameralı Galaxy Z Fold 8 Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Samsung'un tanıtmaya hazırlandığı Galaxy Z Fold 8 ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda yeni katlanabilir telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre cihaz, serinin bir önceki modeli olan Galaxy Z Fold 7'den daha yüksek batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Telefonda ayrıca çok güçlü bir işlemci de yer alacak.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 5000 mAh

5000 mAh Ekran Boyutu: 8 inç

8 inç Ana Kamera: 200 MP

200 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Samsung Galaxy Z Fold 8'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, 4.6 GHz hızda çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızda çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

Samsung Galaxy Z Fold 7'de Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. 3 nm üretim süreciyle geliştriilen bu işlemcide 4.47 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek bulunuyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5, bir önceki nesil olan Snapdragon 8 Elite'e kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha iyi verimlilikle çalışıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8, 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Serinin önceki modelinde 4.400 mAh batarya kapasitesinin yer aldığını belirtelim. Dolayısıyla iddia doğruysa yeni telefon öncekine kıyasla daha uzun bir pil ömrü sunacak. Bunda verimli şekilde çalışan Snapdragon 8 Elite Gen 5'in de katkısı mevcut.

Yeni modelin şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Galaxy Z Fold 7'de 25W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Batarya kapasitesindeki artış göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde 45W hızlı şarj teknolojisini görebiliriz. Elbette konuya dair resmî açıklama olmadığından dolayı yeni modelin 25W hızlı şarj ile gelme ihtimali de mevcut.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Ekranı Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in 8 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı iddia edildi. Telefon ayrıca Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde yüksek çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Galaxy Z Fold 7'de ise 8 inç ekran büyüklüğü, 1968 x 2184 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 2600 nit civarı bir parlaklık değeri görebiliriz.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Kamerası Nasıl Olacak?

Yeni katlanabilir telefonun arka yüzeyinde üç adet kamera bulunacak. Bunlar arasında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera da yer alacak. Diğer kameraların çözünürlüğü henüz belli değil. Galaxy Z Fold 7'de 200 megapiksel ana kamera, 10 megapiksel telefoto kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Z Fold 8'in 2026 yılının temmuz ayında tanıtılacağı iddia edildi. Türkiye'de Galaxy Z Fold 7 dahil olmak üzere Samsung'un çok sayıda telefonu satılıyor. Dolayısıyla yeni katlanabilir telefonun da Türkyie'de satışa sunulması bekleniyor. Global lansmanın ardından telefon ön siparişe açılacaktır.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Z Fold 7'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 109 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Samsung Galaxy Z Fold 8'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 125 bin TL civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile gelebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Galaxy Z Fold 8'in en iyi katlanabilir telefonlardan biri olacağını düşünüyorum. Özellikle batarya kapasitesindeki artış, pil ömründe önemli bir fark yaratabilir. Telefonun sadece bataryasıyla değil aynı zamanda güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü kamerasıyla da iddialı olacağını söyleyebilirim.