Samsung'un Yeni Benzersiz Telefonu İçin Geri Sayım Başladı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirecek yepyeni bir modeli duyurmaya hazırlanıyor. Samsung Galaxy Z TriFold olarak adlandırılması beklenen markanın ilk üçe katlanabilir telefonu teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor.

Gelen son haberlere göre bu meraklı bekleyiş yakında sona erebilir. Zira yeni cihazın önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir lansmanla resmen tanıtılacağı bildiriliyor. Peki Galazy Z TriFold neler sunacak ve hangi bölgelerde satışa sunulacak? İşte detaylar!

Samsun Galaxy Z TriFold Ne Zaman Çıkacak?

Daha öncesinde sızdırılan bilgiler yeni modelin 2025 yılı bitmeden kullanıcılarla buluşacağını netleştirmişti. Şimdiyse Galazy Z TriFold'un tanıtım tarihi için nokta atışı bir tahmin yapıldı. Güvenilir kaynaklara göre yeni telefon ekim ayının sonunda Güney Kore'de düzenlenecek APEC Teknoloji Zirvesi'nde ilk kez görücüye çıkacak.

Samsung, pek çok dünya liderlerinin ve üst düzey yöneticilerin katılacağı, enerji dönüşümü ve yapay zeka gibi konuların ele alınacağı bu zirvede merakla beklenen üçe katlanabilir telefonunu tanıtarak küresel medyada ses getirmeyi hedefliyor.

Öte yandan söz konusu modelin tanıtım gecesini takip eden günlerde anavatanı Güney Kore'de satışa sunulması bekleniyor. Bunun ardından cihazın en büyük rakibi Huawei Mate XT Ultimate'in de bulunduğu ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam başta olmak üzere birçok bölgeye kademeli olarak ayak basacağı söyleniyor.

Galaxy Z TriFold Hakkında Bilinen Tüm Detaylar

Samsung'un ilk üçe katlanabilir telefonu için şimdiye kadar bazı bilgiler ortaya çıktı. Cihazın sahip olduğu güçlü donanım ve kullanışlı arayüz özellikleri ile birlikte Samsung Galaxy Z Fold 7'nin yakaladığı başarıyı sürdürmesi bekleniyor.

Gelin bu özel modelle ilgili sızdırılan bazı teknik detaylara göz atalım:

Ekran Boyutları: Ekran bölümleri tamamen açıldığında 10 inçlik büyük bir OLED ekran bizleri karşılayacak. Dış kısımda ise 6.5 inçlik harici bir ekran bulunacak.

Ekran bölümleri tamamen açıldığında 10 inçlik büyük bir OLED ekran bizleri karşılayacak. Dış kısımda ise 6.5 inçlik harici bir ekran bulunacak. Katlanma Mekanizması: Yeni model, ekranları koruma altına almak amacıyla U şeklinde bir katlanma mekanizmasına sahip olacak. Bu sayede cihaz Huawei Mate XT'nin aksine katlandığında dış ekranın iç ekranla temas etmediği bir yapıya kavuşacak.

Yeni model, ekranları koruma altına almak amacıyla U şeklinde bir katlanma mekanizmasına sahip olacak. Bu sayede cihaz Huawei Mate XT'nin aksine katlandığında dış ekranın iç ekranla temas etmediği bir yapıya kavuşacak. Dayanıklılık: Cihazın gövdesi iPhone 16 serisine benzer şekilde titanyum malzeme ile kaplanacak.

Cihazın gövdesi iPhone 16 serisine benzer şekilde titanyum malzeme ile kaplanacak. Batarya: Üç farklı bataryadan güç alacak telefon toplamda 5.000 mAh'ın üzerinde bir pil kapasitesi sunacak.

Üç farklı bataryadan güç alacak telefon toplamda 5.000 mAh'ın üzerinde bir pil kapasitesi sunacak. İşlemci Gücü: Galaxy Z TriFold, Qualcomm'un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten güç alacak.

Peki siz Samsung'un yeni üçe katlanabilir modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yaklaşan cihaz en iyi katlanabilir telefon modelleri arasına girebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.