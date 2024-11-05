Metaphor: ReFantazio
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 90.82 GB
- Üretici ATLUS
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Metaphor: ReFantazio ile büyülü bir krallığı keşfedin! Savaş stratejinizi belirleyin, zorlu düşmanlarla yüzleşin ve gizemli bir evrende destansı bir yolculuğa çıkın!
ATLUS tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayımlanan Metaphor: ReFantazio, oyuncuları sihir, savaş ve gizemle dolu büyüleyici bir dünyaya davet eden, sıra tabanlı bir JRPG’dir. Oyuncular bu fantastik dünyada efsanevi yaratıklarla savaşmak, mistik sırları çözmek ve kendi kaderlerini çizmek için bir kahraman olarak yolculuğa çıkarlar. Metaphor: ReFantazio, sürükleyici hikayesi, detaylı karakter tasarımları ve etkileyici oyun dünyası ile klasik JRPG severler için özel bir deneyim sunuyor.
Metaphor: ReFantazio, büyü ve mitlerle dolu bir krallığın çeşitli bölgelerinde geçen karmaşık bir hikayeye sahiptir. Biz de bu evrenin gizemlerini çözmek ve gücün karanlık yüzüyle savaşmak için tehlikeli yolculuklara çıkıyoruz. Krallığın geleceği, karakterimizin kararlarına bağlıdır. Oyuncular hikaye boyunca farklı yollar seçebilir, yeni dostlar edinebilir ve düşmanlarına karşı stratejik avantaj elde edebilir. Bu evrende sadece kahramanlar değil, zorlu savaşları ve epik hikayeleri seven tüm oyuncular kendilerini evlerinde hissedeceklerdir.
Metaphor: ReFantazio İndir
Bir an önce Metaphor: ReFantazio indirin ve epik bir JRPG tecrübesine dalın.
Metaphor: ReFantazio Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-3470 ya da AMD FX-6300
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 4GB ya da AMD Radeon R7 360, 4GB or Intel Arc A310, 4GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 93 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: 720p @ 30 FPS. AVX destekli bir CPU gereklidir.