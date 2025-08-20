Game Pass'e 5.029 TL Değerinde 5 Oyun Geliyor

Microsoft, her ay düzenli olarak Game Pass oyunlarının sayısını artırmaya devam ediyor. Şirket popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine önümüzde günlerde hangi oyunların ekleneceğini duyurdu. Açıklamaya göre ağustos ayının sonuna doğru Game Pass'e 5 adet oyun eklenecek.

Dün (7 Ağustos 2025) tarihinde Blacksmith Master ve Void/Breaker, Xbox Game Pass'in kütüphanesine dahil oldu. Stubby Games tarafından geliştirilen Void/Breaker, yüksek aksiyon düzeyine sahip FPS roguelite türünde bir oyun. Untitled Studio tarafından geliştirilen Blacksmith Master ise strateji ve simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.

Ağustos Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Goat Simulator Remastered (20 Ağustost 2025) Persona 4 Golden (20 Ağustos) Herdling (21 Ağustos) Gears of War: Reloaded (26 Ağustos) Dragon Age: The Veilguard (28 Ağustos)

Ağustosta Game Pass'e gelecek oyunlar arasında Gears of War: Reloaded öne çıkıyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanacak oyun, 2006 yapımı Gears of War'un yenilenmiş sürümüdür. 4K çözünürlük, yenilenmiş dokular, daha iyi gölgelendirmeler ve yansımalar gibi görsel iyileştirmelerle gelecek.

BioWare tarafından geliştirilen Dragon Age: The Veilguard, RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 2024 yılında satışa sunulan yapım, Dragon Age: Inquisition'ın devamı niteliğindedir. Serinin önceki oyunlarına kıyasla daha hızlı ve akıcı bir dövüş sistemine sahip.

Goat Simulator Remastered, 2014 yılında satışla sunulan Goat Simulator'ın modern grafiklerle, daha iyi performansla ve tüm ek içerikleriyle birlikte sunulan yenilenmiş sürümüdür. Açık dünya türündeki yapımda bir keçiyi kontrol ediyoruz. Oyunun belirli bir amacı bulunmuyor.

Atlus tarafından geliştirilen Persona 4 Golden, en iyi JRPG oyunları arasında yer alıyor. Anime tarzı grafiklere sahip olan yapımda kasabada işlenen gizemli cinayetleri çözmeye çalışıyoruz. Oyun başarılı bir hikâyeye ve oynanış sistemine sahip.

Okomotive tarafından geliştirilen Herdling, macera türünde bir oyundur. Etkileyici görselliğe ve başarılı müziklere sahip yapımda duygusal bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk esnasında ilerleyebilmek için bazı engelleri aşmamız ve bulmacaları çözmemiz gerekiyor.