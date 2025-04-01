Solarpunk uçan adalarda hayatta kalma ve keşif deneyimi sunan bir oyundur. Şimdi Solarpunk'ı indir ve gökyüzünde kendi dünyanı inşa et!

Kemal Tavus - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cyberwave tarafından geliştirilen ve rokaplay tarafından yayınlanan Solarpunk, teknolojik olarak gelişmiş bir dünyada, uçan adalarda geçen bir hayatta kalma oyunudur. Oyuncular tek başlarına veya arkadaşlarıyla birlikte, kaynak toplayarak kendi evlerini inşa edebilir, bitki yetiştirerek gıda ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Oyun Özellikleri:

Çok Oyunculu Mod: Tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz.

Tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. İnşa Etme: Kaynakları toplayarak gökyüzünde kendi evinizi inşa edin.

Kaynakları toplayarak gökyüzünde kendi evinizi inşa edin. Çiftçilik: Bitki yetiştirerek gıda ihtiyaçlarınızı karşılayın.

Bitki yetiştirerek gıda ihtiyaçlarınızı karşılayın. Üretim: Teknik aletler üreterek süreçlerinizi otomatikleştirin.

Teknik aletler üreterek süreçlerinizi otomatikleştirin. Enerji Yönetimi: Güneş, rüzgar ve su gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak cihazlarınız için enerji sistemi oluşturun.

Oyunun görsel tasarımı, parlak renk paleti ve detaylı ortamlarıyla dikkat çekiyor. Havada yüzen adalar, bitki örtüsü ve teknolojik yapılar, oyunculara hem doğal hem de modern bir atmosfer sunar. Ses tasarımı ise ortamın sakinliğini ve keşif duygusunu destekler niteliktedir.

Solarpunk İndir

Tam sürüm Solarpunk indirmeye henüz açılmadı ancak oyunun demosunu hemen indirebilirsiniz.

Solarpunk Sistem Gereksinimleri

Solarpunk’ın sistem gereksinimleri henüz resmiyet kazanmış değil.