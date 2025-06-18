Binlerce TL'lik 6 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Verildi

Oyuncuların keyifli vakit geçirmesini sağlayan Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Peki, haziran ayının sonunda Game Pass'ten hangi oyunlar kaldırılacak?

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre 30 Haziran 2025 tarihinde kütüphaneden altı farklı oyun ayrılacak. Bunlar arasında geçtiğimiz yıl satışa sunulan Robin Hood: Sherwood Builders da bulunuyor. MeanAstronauts tarafından geliştirilen yapım, RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.

Journey To The Savage Planet de Game Pass'in kütüphanesinden ayrılacak. En iyi keşif oyunları arasında yer alan yapımda ARY-26 gezegeninin insanlar için uygun olup olmadığını öğrenmek için bir yolculuğa çıkıyoruz.

SteamWorld Dig 2'nin de Game Pass'ten kaldırılacağı açıklandı. Metroidvania oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 2017 yılının eylül ayında satışa sunuldu. Oyun 85 Metacritic puanına sahip. 30 Haziran'da abonelik hizmetinin kütüphanesinden kaldırılacak altı oyun şu şekilde:

30 Haziran'da Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar