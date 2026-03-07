Binlerce TL'lik 6 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Açıklandı

Oyuncuların keyifli vakit geçirmesini sağlayan Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Microsoft tarafından yapılan duyuru ile birlikte mart ayının ortasında Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar belli oldu. Bu ay altı oyun kütüphaneden kaldırılacak.

Game Pass'ten Hangi Oyunlar Ayrılacak?

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre 15 Mart 2026 tarihinde Bratz Rhythm & Style, Enter the Gungeon, F1 23, He is Coming, Lightyear Frontier ve Mythwrecked: Ambrosia Island Game Pass'in kütüphanesinden kaldırılacak. Belirtilen tarihten itibaren bu oyunları oynamak içi satın almak gerekecek.

Lightyear Frontier Nasıl Bir Oyun?

Lightyear Frontier'da bir gezegende kendi çiftliğimizi kurup yönetmeye çalışıyoruz. Çiftliğimizi kurarken su kaynaklarına yakın olmak önemli bir avantaj sağlıyor çünkü sulamaya sürekli ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca odun, taş ve mineral gibi kaynakları toplayarak yeni yapılar inşa edebiliyor ve robotumuzu geliştirebiliyoruz.

Enter the Gungeon Nasıl Bir Oyun?

Enter the Gungeon'da geçmişi yok edebilen mermiyi bulmaya çalışıyoruz. Oyunda pek çok karakter mevcut. Bu karakterlerin her birinin kendine özgü avantajları bulunuyor. Örneğin Marine daha dayanıklıyken Convict hasar aldığında daha güçlü hâle geliyor. Karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirerek ilerlediğimiz oyun 84 Metacritic puanına sahip.

He is Coming Nasıl Bir Oyun?

He is Coming, roguelite türünü seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda Demon King'i durdurmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk esnasında savaşlar otomatik gerçelşiyor fakat hangi kartı seçeceğimiz, hangi eserleri toplayacağımız ve karakterimizi nasıl geliştireceğimiz tamamen kendi stratejik kararlarımıza bağlı.

Mythwrecked: Ambrosia Island Nasıl Bir Oyun?

Mythwrecked: Ambrosia Island, gemisi battığı için Ambrosia adasında mahsur kalan Alex'in hikâyesini konu alıyor. Oyunda Alex'i kontrol ederek adayı keşfetmeye çalışıyoruz. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan yapımda yalnzıca tek oyunculu mod mevcut. Polygon Treehouse tarafından geliştirilen oyun 2024 yılında satışa sunuldu.

Editörün Yorumu

Benim en sevdiğim abonelik hizmetlerinden biri olan Game Pass'e her ay düzenli olarak çeşitli oyunlar eklenirken bazı oyunlar ise kütüphaneden kaldırılıyor. Bu ay Game Pass'ten kaldırılacak oyunlara baktığımda Lightyear Frontier dikkatimi çekti. Bu oyun, yabancı bir gezegende çiftlik kurup yönetme imkânı tanıyor. Ayrıca Enter the Gungeon'ın da çok keyifli bir oyun olduğunu söyleyebilirim.