Lightyear Frontier ile daha önce hiç görmediğiniz tarzda bir çiftçilik oyunu sizleri bekliyor.

Kemal Tavus - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FRAME BREAK tarafından geliştirilen ve Amplifier Studios tarafından yayınlanan Lightyear Frontier 2024 yılında erken erişim olarak piyasaya çıktı. Rahatlatıcı bir yapısı olan Lightyear Frontier kaynak yönetimi yaptığınız bir çiftçilik oyunudur.

Galaksinin uzağında yer alan bir gezegende huzurlu bir açık dünya çiftlik macerası sunan Lightyear Frontier’da, uzayda yeni bir yuva kurmak için bir meka kullanıyorsunuz. Bitkiler ekip biçiyor, kendi evinizi inşa ediyor ve gezegenin dokunulmamış vahşi doğasını keşfediyorsunuz.

Bu sakin oyun çatışmasız bir deneyim sunarak tarım ve keşfe odaklanmanızı sağlıyor. Meka'nızı özelleştirebilir, çevre ile uyumlu bir ilişki yönetebilir ve gezegenin eski sırlarını keşfedebilirsiniz​​. Uzun bir oynanış süresine sahip olan Lightyear Frontier, sakin bir oyun arayanlar için ideal.

Lightyear Frontier İndir

Siz de hemen Lightyear Frontier indirin ve bambaşka bir gezegende yepyeni bir hayata başlayın. Çiftçilik yaparak ve ekrafı keşfederek benzersiz bir tecrübe edinin.

Lightyear Frontier Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel Core i3-4170 / AMD Ryzen 5 1500X

: Intel Core i3-4170 / AMD Ryzen 5 1500X Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA Geforce GTX 1050 / AMD Radeon RX 460

: NVIDIA Geforce GTX 1050 / AMD Radeon RX 460 Depolama : 10 GB kullanılabilir alan

: 10 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Düşük ayarlarda, 720p, 30 fps