F1 23
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 80000.00 MB
- Üretici Codemasters
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Her zamankinden daha hızlı. Hemen F1 23 indirin ve bu adrenalin dolu yarış oyununu deneyimleyin.
Formula 1 tutkunlarının vazgeçilmez oyunu F1 23, bu sene çok daha iyi. FIA Formula One World Championship’in resmi video oyunu olan F1 23, Formula 1 hayranlarının favori oyunlarından biridir.
Codemasters tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan F1 23 motor sporlarını sevenleri mest edecek bir yapım. Ray Tracing ve VR özelliği gibi teknolojik yenilikleri ile gerçekçi bir yarış oyunu deneyimi sunan F1 23 hız dolu bir yapım.
F1 23 İndir
Hemen F1 23 indirin ve bu benzersiz yarış oyununun keyfini çıkarın. Stratejinizi konuşturun, tüm rakiplerinizi eleyin ve şampiyonluğun tadını çıkarın.
Android İçin En İyi Yarış Oyunları
Yarış oyunları, bilgisayarlardan bile önce, atariler çıktığından beri hayatımızda olan oyun kategorilerinden bir tanesi. Atarilerimizde oynadığımız F-1 Race oyununu hatırlamayan yoktur sanırım.
F1 23 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (Version 21H1 or higher)
- İşlemci: Intel Core i3-2130 ya da AMD FX 4300 | VR için: Intel Core i5-9600k ya da AMD Ryzen 5 2600X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti ya da AMD RX 470 | Ray Tracing için: GeForce RTX 2060 ya da Radeon RX 6700 XT | VR için : NVIDIA GTX 1660 Ti ya da AMD RX 590 | Driver NVIDIA 522.25 ya daAMD 23.2.1
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 80 GB kullanılabilir alan