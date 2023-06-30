Her zamankinden daha hızlı. Hemen F1 23 indirin ve bu adrenalin dolu yarış oyununu deneyimleyin.

Kemal Tavus - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Formula 1 tutkunlarının vazgeçilmez oyunu F1 23, bu sene çok daha iyi. FIA Formula One World Championship’in resmi video oyunu olan F1 23, Formula 1 hayranlarının favori oyunlarından biridir.

Codemasters tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan F1 23 motor sporlarını sevenleri mest edecek bir yapım. Ray Tracing ve VR özelliği gibi teknolojik yenilikleri ile gerçekçi bir yarış oyunu deneyimi sunan F1 23 hız dolu bir yapım.

F1 23 İndir

Hemen F1 23 indirin ve bu benzersiz yarış oyununun keyfini çıkarın. Stratejinizi konuşturun, tüm rakiplerinizi eleyin ve şampiyonluğun tadını çıkarın.

F1 23 Sistem Gereksinimleri