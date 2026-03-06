Popüler Mobil Korku Oyunu Bedava Veriliyor! Hızlı Olun

Epic Games, uzun bir süreden beri PC oyuncularına yönelik sunduğu bedava oyun kampanyasını mobil tarafta da sürdürüyor. Her hafta ücretsiz mobil oyunlar sunan şirket, bu hafta ise oldukça popüler bir korku serisine dayanan oyunu hiçbir ücret ödemeden almanıza ve oynamanıza imkân sağlıyor.

Little Nightmares Ücretsiz Oldu

Little Nightmares, Epic Games'in dijital oyun mağazasının mobil sürümü üzerinden ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. iOS için sunulan fırsattan sadece AB üyesi ülkelerde yaşayan oyuncular faydalanabilse de Android için sunulan kampanyadan Türkiye de dahil olmak üzere bütün ülkelerden oyuncular yararlanabiliyor.

Bu korku oyunu normalde Google Play Store'da 24,99 TL, App Store'da ise 399,99 TL'ye satılıyor. 12 Mart 2026 tarihine kadar Epic Games'in kendi mağazası üzerinden almanız durumunda ise hiçbir şekilde ücret ödemenize gerek kalmıyor. Oyunu aldıktan sonra hiç zaman kaybetmeden sunduğu karanlık ve gerilim dolu dünyayı keşfetmeye başlayabiliyorsunuz.

Little Nightmares Fragmanı

Little Nightmares Nasıl Bir Oyun?

Little Nightmares, en iyi korku oyunları arasında yer alıyor. Oyunda Six adlı küçük bir karakteri kontrol ediyoruz. Six, The Maw adlı dev ve gizemli bir gemide mahsur kalıyor ancak burada yalnızca kendisi bulunmuyor. Bu gemi karanlık, tuhaf ve tehlikeli yaratıklar da içeriyor. Siz ise Six'in bu tehlikeli yerden kurtulmasını sağlamaya çalışıyorsunuz.

Oyun size yol göstermiyor. Sizin çevreyi keşfetmeniz, neler yaşandığını gözlemleyerek öğrenmeniz ve hikâyeyi anlamanız gerekiyor. Geminin farklı bölümlerinde ilerlerken karşınıza çeşitli engeller çıkıyor. Bu engelleri aşmak için tırmanma, saklanma ve benzeri yöntemlere başvuruyorsunuz. Ayrıyeten oyunlar ilerlemeniz için çevredeki nesneleri kullanarak bulmacaları da çözmeniz gerekiyor.

Oyunu son derece kasvetli bir havası mevcut. Bu rahatsız edici ortam, gerilim seviyesine sürekli olarak yüksek tutuyor. Özellikle seslerle size oldukça ürkütmeye başarıyor. Bunları eğer kulağınıza ilgi çekici geliyorsa bulmaca, platform ve korku unsurlarını bir araya getiren bu oyunu oynamaktan keyif alacağınıza emin olabilirsiniz.

Little Nightmares'ı Kimler Severek Oynar?

Karanlık atmosfere sahip olan oyunları seviyorsanız Little Nightmares'ı oynamaktan keyif alacağınız söylenebilir. Sürekli bir şeyler keşfederek anlamaya çalıştığınız oyunları oynamaktan hoşlanıyorsanız sizin için ilgi çekici olabilir. Ayrıca platform ve bulmaca türlerini birleştirerek gizem sevenlere de hitap ediyor.

Little Nightmares'ı Kimler Sevmez?

Hızlı tempolu oyunları seviyorsanız bu oyun sizin için biraz yavaş kalabilir. Düşmanlarla doğrudan savaşmıyorsunuz, onlardan genellikle kaçıp saklanmaya ihtiyacınız oluyor. Öte yandan hikayeyi açık bir şekilde sunmayıp sizi uğraştıran oyuncuları sıkıcı buluyorsanız da Little Nightmares'ı sevmeyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Little Nightmares, benim için şimdiye kadarki en etkileyici oyunlardan biri. Uzun zamandır oynamak istiyordum ki daha önce bir kez göz atmışlığım oldu ancak devamı gelmedi. Epic Games tarafından başlatılan bu fırsat sayesinde umuyorum ki hiç ara vermeden oyunu deneyimleyeceğim.