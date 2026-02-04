Electronic Arts'ın Spor Oyunu Game Pass'ten Kaldırılacak

Oyuncuların keyifli vakit geçirmesine yardım eden Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak bazı yapımlar bir süre sonra kütüphaneden kaldırılıyor. Microsoft tarafından yapılan duyuru ile beraber şubat ayının ortasında Game Pass'ten kaldırılacak oyun belli oldu.

Game Pass'ta Hangi Oyun Kaldırılacak?

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre 15 Şubat 2026 tarihinde Madden NFL 24 Game Pass'in kütüphanesinden kaldırılacak. Belirtilen tarihten itibaren bu oyunu oynamak içi satın almak gerekecek. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Madden NFL 24, spor oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.

Amerikan futbolu olan Madden NFL 24 özellikle daha gerçekçi bloklam ve animasyonlarıyla öne çıkıyor. Maçların temposu ve rekabet hissi, serinin önceki oyunlarına kıyasla daha iyi durumda. NFL 24, daha stratejik bir oyun deneyimi sunuyor. Hücum hattındaki oyuncuların rakip savunmayı engelleme biçimleri daha gerçekçi ve oyunun akışnıı doğrudan etkiliyor.

Oyunda ayrıca Ultimate Team gibi popüler modlar da bulunuyor. Bu modlar, oyunda uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine yardım ediyor. Çevrim içi tabanlı modların yanı sıra tek oyunculu modun da yer aldığını belirtelim. 2023 yılının ağustos ayında piyasaya sürülen oyun, başarılı oynanış sistemine de sahip.

Amerikan futbolunu seven oyuncular için 5 Şubat 2026 tarihinde Game Pass'in kütüphanesine Madden NFL 26 eklenecek. Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Madden NFL 26, çok daha akıcı ve gerçekçi bir oynanış sunuyor. Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtan yapımda pas animasyonları, top kontrolü ve oyuncu hareketleri daha doğal hâle getirildi.

Önceki oyunlarda yapay his veren sahne geçişleri, yeni oyunla birlikte düzeltildi. Takım yönetimi artık çok daha derinlemesine yapılabiliyor. Oyuncu gelişimi, transfer kararları ve sezon planlaması daha stratejik hâle getirildi. 2025 yılında piaysaya sürülen yapımda Ultimate Team gibi popüler modlar da bulunuyor.