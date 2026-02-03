Game Pass'e Binlerce TL'lik 10 Oyun Geliyor! Tarih Açıklandı

Microsoft, aylık olarak Game Pass oyunlarının sayısını artırmayı sürdürüyor. Şirket, popüler abonelik hizmeti Game Pass'in kütüphanesine ilerleyen günlerde hangi oyunların ekleneceğini açıkladı. Son yapılan açıklamaya göre Şubat ayının sonuna doğru Game Pass'e binlerce TL değerinde 10 adet oyun daha eklenecek.

Game Pass'e Hangi Oyunlar Eklenecek?

Final Fantasy II: Şu andan itibaren erişime açık.

Şu andan itibaren erişime açık. Like A Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: Şu andan itibaren erişilebiliyor.

Şu andan itibaren erişilebiliyor. Madden NFL 26: 5 Şubat.

5 Şubat. Paw Patrol Rescue Wheels Championship: 5 Şubat.

5 Şubat. Relooted: 10 Şubat.

10 Şubat. BlazBlue Entropy Effect X: 12 Şubat.

12 Şubat. Roadside Research (Ön İzleme): 12 Şubat.

12 Şubat. Starsand Island: 12 Şubat.

12 Şubat. High On Life 2: 13 Şubat.

13 Şubat. Kingdom Come Deliverance: 13 Şubat.

13 Şubat. Avatar Frontiers of Pandora: 17 Şubat.

17 Şubat. Avowed: 17 Şubat.

Microsoft, bugün Final Fantasy II ve Like A Dragon Pirate Yakuza in Hawaii'yi Game Pass kütüphanesine ekledi. Her iki oyun da Game Pass abonelerinin erişimine açıldı. Bunların haricinde kütüphaneye 10 adet oyun daha dahil edilecek. Bunlardan ilk ikisi olan Madden NFL 26 ve Paw Patrol Rescue Wheels Championship, 5 Şubat'ta oyuncularla buluşacak.

Relooted, 10 Şubat'ta Game Pass kütüphanesindeki yerini alacak. Nyamakop tarafından geliştirilen bu oyun, ilk olarak 10 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürüldü. Aksiyon ve macera oyunları arasında öne çıkan bu yapım, iyi bir ekip ve iyi bir plan gerektiren, eğlenceli oynanışı ile size harika zaman geçirme imkânı sunan oyunlar arasında yer alıyor.

BlazBlue Entropy Effect X, Starsand Island ve Roadside Research'ün ön izleme sürümü, 12 Şubat 2026 tarihinde Game Pass aboneleri tarafından oynanabilir olacak. Bu oyunların kütüphaneye eklenmesinden bir gün sonra High On Life 2 ile Kingdom Come Deliverance oyunlarını oynama fırsatına sahip olacaksınız. 17 Şubat'ta ise Avatar Frontiers of Pandora ile Avowed oyunları abonelerin erişimine açılacak.