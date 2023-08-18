En yeni Amerikan futbol oyunu olan Madden NFL 24, yeni yapay zeka sistemi ile gerçekçi bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Berkcan Aktürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yıllardır devam eden oyun serisinin sonuncusu olan Madden NFL 24, 18 Ağustos 2023 tarihi itibariyle oyuncularla buluştu. Dijitalde oynanan en yeni Amerikan futbolu NFL 24, yenilenmiş grafikleri ve daha akıllı yapay zekası ile birlikte piyasaya tekrardan çıktı.

Gerçekçi oyun mekanikleriyle, hem sporcu fizikleri, hem de vücut tanımlaması sayesinde NFL hayranlarına yeni kan olarak geliyor. Ayrıca yeniden geliştirilen yapay zeka, oyundaki olaylara hızlı tepki vermenize ve planlamanızı daha kolay bir şekilde yapmanıza olanak tanıyor.

Madden NFL 24 İndir

Oyunun grafik ve sistem gereksinimleri tarafına bakacak olursak; önceki oyuna kıyasla daha iyi bir sistem istiyor. Ortalama üstü bilgisayarlarda çalışabilir olan Madden NFL 24'ü indirerek, daha gerçekçi ve daha dinamik bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz.

Yeni sezonda istediğiniz oyunculardan oluşan mükemmel kadronuzu kurabilirsiniz. Takımınızı kurduktan sonra, mini oyunlara ve antrenman kamplarına katılın. Bu kamplarda ve hazırlık maçlarında takımınızın kondisyonunu yükseltin, yeni sezonda üst sıraları hedefleyin.

Madden NFL 24 Sistem Gereksinimleri