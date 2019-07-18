Gençlerin Depresyona Girme Sebebi Video Oyunları Değil

Kanadalı bir takım araştırmacı, dijital eğlencenin gençlik yıllarında yaşanan depresyonu nasıl etkileyebileceğini gösteren bir çalışma yayınladılar. Araştırmaya göre gençlerin depresyona girme sebebi oyunlar değil, sosyal medya bağımlılığı.

Kanada'da yaklaşık 4 bin gence video oyunları oynatarak, sosyal medya kullandırarak, televizyon izleterek inceleyen araştırmacılar şaşırtıcı sonuçlar sundu. Dört yıllık çalışma sonucunda bu aktivitelerden bazılarının gençlerde depresyon semptomları oluşturabileceği tespit edildi.

"Gün içerisinde bolca sosyal medya kullanmak ve televizyon seyretmek hem kendinizi değersiz hissettiriyor hem de ruh halinizi bozuyor" ifadelerini kullanan araştırmacılar, depresyonda en çok sosyal medya kullanımının etkili olduğunu dile getirdiler. Ayrıca fiziksel aktiviteyi sıfıra düşüren sosyal medya ve TV'nin eğlence durumunu değersizleştirdiği aktarıldı.

Ayrıca karşılıklı kapışmanın olmadığı video oyunlarında gençlerin depresyona girmediğini tespit eden Kanadalı araştırmacılar, sosyal medya yüzünden gençlerin eksikliklerden korktuğunu ve buna bağlı güvensizlik duygusunun arttığını belirttiler. Peki ya siz sosyal medya kullanımının depresyonla ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?