Gmail Kullanıcıları Dikkat: Yakında Bu E-Postalara Ulaşamayabilirsiniz!

Dünyanın en popüler e-posta servisi Gmail milyarlarca kullanıcıya sunduğu yeniliklerle hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yapay zeka destekli özelliklerini ve birincil e-posta adresi değiştirme yeniliğini duyuran platform bu kez bazı kullanıcılarını üzecek bir karara imza attı.

Gelen son bilgilere göre Google, Gmail servisinde köklü bir değişikliğe giderek bazı popüler entegrasyon özelliklerini rafa kaldırıyor. Özellikle farklı e-posta hesaplarını tek bir çatı altında toplamayı seven kullanıcılar için bu durum biraz can sıkıcı olabilir. İşte detaylar!

Gmailify ve POP Desteğine Veda

Aktarılan son bilgilere göre Google, bu aydan itibaren geçerli olmak üzere Gmail dışındaki e-posta hesaplarını platformun arayüzüne aktarmanızı sağlayan Gmailify ve POP desteğini resmen sonlandırıyor.

Hatırlayacağınız üzere Gmailify ve POP desteği Outlook, Yahoo, Hotmail veya diğer farklı servislerdeki gibi hesaplarınızı doğrudan Gmail altyapısına bağlamanıza olanak tanıyordu. Böylece, e-posta adresiniz Google uzantılı olmasa bile tüm iletilerinizi tek bir platformda toplayabiliyor ve Gmail'in özelliklerinden faydalanabiliyordunuz.

Ancak Google'ın aldığı bu yeni kararla birlikte bu entegrasyon dönemi kapanıyor. Şirket web sürümü üzerinden sağlanan bu desteği tamamen çektiğini duyurdu. Bu değişikliğin pratikteki sonucu ise webde artık başka servislerdeki e-postalarınızı otomatik olarak Gmail kutunuza çekemeyeceğini anlamına geliyor.

Kullanıcılar Ne Yapmalı?

Öte yandan söz konusu değişiklik tüm platformları kapsamıyor. Mobil uygulamalar, bağlantı kurmak için POP yerine IMAP protokolünü kullandığından hesaplarınız arasındaki senkronizasyon sorunsuz bir şekilde devam edecektir.

Peki web sürümünü kullananlar ne yapmalı? Google, bu noktada kullanıcılara otomatik yönlendirme yöntemini öneriyor. Diğer e-posta sağlayıcınızın ayarlarından gelen iletileri Gmail adresinize yönlendirerek, POP desteği olmasa bile postalarınızı tek bir kutuda toplamaya devam edebilirsiniz.

Son olarak bu özellik kaldırılmış olsa bile daha önce senkronize ettiğiniz eski e-postaların silinmeyeceğini, sadece yeni e-postaların artık otomatik olarak çekilmeyeceğini de belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz aktif olarak Gmailify veya POP desteğinden yararlanıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.