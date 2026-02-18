God of War Oyunlarının Sony'ye Finansal Yararı Büyük Oldu

Santa Monica Studio bünyesinde kıdemli sanat yapımcısı Rich Fleider tarafından belirtilene göre God of War (2018) ve God of War Ragnarök oyunlarının Sony'ye sağladığı finansal gelir dudak uçuklattı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

God of War Oyunları Sony İçin Para Basmış

PlayStation tarihinin başarılı markaları arasında yer God of War'un son iki büyük bütçeli oyunu, stüdyonun kıdemli sanat yapımcısı Rich Fleider tarafından LinkedIn hesabının Hakkında kısmında belirtilene göre, bütünleşik olarak 1.4 milyar USD gelir sağlamış. Aynı kısımda Metacritic puanlarının rekor seviyede olduğundan da bahsedilmiş. Ayrıca her iki oyun için yetmişten fazla stüdyo içi sanatçı ve yüzlerce dış ortakla da çalışıldığı ifade edilmiş.

Bildiğiniz gibi Antik Yunanistan sonrasında çıkan God of War (2018) ve devam oyunu Ragnarök ile detaylı bir İskandinav mitolojisi macerası yaşamıştık. Baba ve oğul ilişkisinin işlendiği God of War, aynı zamanda seri için köklü bir değişiklik de olmuştu. Gerek kamera açısı değişimi, gerekse de The Last of Us serisinden esinlenilerek oluşturulan hikaye anlatımı yapısı ile hem eleştirmenlerden ve hem de oyunculardan olumlu geri dönüşler ve yüksek puanlar almıştı.

Bildiğiniz gibi İskandinav mitolojisine detaylı bir şekilde değinilen 2018 çıkışlı ilk oyunda Kratos, oğlu Atreus ile eşi Faye'nin son dileği olan küllerinin diyardaki en yüksek dağın tepesinden saçılmasını gerçekleştirmek için yola çıkmıştı. Devam oyunu God of War: Ragnarök ise hikayeyi genişletmesinin yanı sıra oynanış açısından da gelişmiş bir deneyim ile oyuncuların karşısına çıkmıştı.

Serinin sıradaki oyunun hangi mitolojiyi konu alacağı ve ne zaman çıkacağı bilinmiyor. Beklentiler Mısır mitolojisi yönünde iken, geçtiğimiz aylarda yaşanan sızıntılar da bu beklentiyi boşa çıkartmayacak gibi görünüyor. Gelişmeleri takipte olacağız.