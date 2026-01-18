Popüler Korku Oyunu Film Oluyor! Fragman Yayınlandı

Oyuncular tarafından şimdiye kadar en çok olumlu yorumu alan korku oyunlarından The Mortuary Assistant'ın film uyarlaması geliyor. Yeni filmin fragmanı yayınlandı. Ne zaman vizyona gireceği gibi ayrıntıların da yer aldığı fragman, kısa süre içinde on binlerce hayran tarafından seyredildi.

The Mortuary Assistant Filminin Fragman Paylaşıldı

The Mortuary Assistant filminin fragmanı, Dread kanalının resmî YouTube kanalı üzerinden paylaşıldı. Bu uyarlamanın fragmanı kısa süre içinde 49 bin 948 görüntülemeye ulaştı. Videoya 2,6 bin beğeni geldi. Genel olarak değerlendirilecek olursa oyunla çok benzer karanlık bir atmosfer sunacak gibi görünüyor.

Yine de filmle ilgili eleştirilecek bazı noktalar bulunuyor. Oyunla kıyaslama yapıldığında makyaj ve benzerlerinin yetersiz kaldığı görülüyor. İlk izlenimlere göre yüzler oyundaki gibi korkutucu olmayacak. Oyunu ürkütücü kılan en önemli detaylardan biri olması nedeniyle söz konusu unsurlara dikkat edilmesi beklenirdi. Ne yazık ki projenin arkasındaki ekibin bunun üzerine yeterince eğilmediği anlaşılıyor.

The Mortuary Assistant Ne Zaman Vizyona Girecek?

The Mortuary Assistant, 13 Şubat 2026'da sinemalarda gösterime girecek. Bu arada oyuncular ile 2022 yılında buluşan The Mortuary Assistant, en iyi korku oyunları arasında yer almayı başarsa da henüz yeni bir oyunun duyurusu yapılmadı. Görünüşe bakılacak olursa yakın zamanda bunun gerçekleşmesi pek de muhtemel değil.

Projenin arkasındaki ekip, yeni bir oyundan ziyade beyaz perde ile ilgili planını uygulamak üzere harekete geçti. Öte yandan orijinal oyunun yaratıcısı Brian Clarke şu an Paranormal Activity film serisinin resmî oyunu üzerinde çalışıyor. Bu oyunun da 2026 yılı bitmeden önce piyasaya sürülmesi bekleniyor. İlk ortaya çıkan bilgilere göre yeni bir The Mortuary Assistant oyunu bekleyenlerin beğenisini kazanacak özellikler içerecek.