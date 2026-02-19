Yeni God of War Oyunu Yerden Yere Vuruldu: Kimse Beğenmedi!

Sony'nin 12 Şubat'ta gerçekleştirdiği PlayStation State of Play etkinliğinde duyurulup aynı gün satışa sunulan God of War: Sons of Sparta, şimdiye kadar binlerce PlayStation oyuncusu tarafından satın alındı. Aradan birkaç gün geçmesinin ardından ise ilk incelemeler gelmeye başladı. Yapımın geliştiricileri Mega Cat Studios ile Santa Monica Studio'nun "keşke gelmeseydi" dediği incelemeler resmen hayal kırıklığı yarattı.

God of War: Sons of Sparta, Serinin En Düşük Puanlı Oyunu Oldu

Oyunculara iki boyutlu bir deneyim sunan God of War: Sons of Sparta, klasik Yunan mitolojisi döneminde geçiyor. Kratos’un hem bir baba hem de bir tanrı olmadan önceki karanlık ve öfkeli yıllarını anlatan yapım, onun geçmişini derinlemesine gözler önüne seriyor. Oyun demin anlattığımız hikayesiyle dikkat çekse de ne yazık ki beklenen başarıyı elde edemedi.

Popüler oyun inceleme platformu Metacritic'e eklenen God of War: Sons of Sparta, 69 puanla God of War serisinin en düşük skor elde eden oyunu oldu. Listede 2018 yapımı God of War ve Ragnarök, 94 puanla zirvede yer alyor. Serinin şimdiye kadarki en kötü oyunu olarak gösterilen God of War: Ascension bile 80 puana sahipti.

Öte yandan God of War: Sons of Sparta, oyuncuları biraz da kızdırdı. Öyle ki oyunun PlayStation satış sayfasında "1-2 oyuncu" ifadesi yer alması ve görsellerde Kratos ile kardeşi Deimos'un birlikte gösterilmesi nedeniyle birçok oyuncu oyunu iki kişilik zannetti. Ancak aslında tek kişilikti. Bu nedenle tepki çeken Sony, iade yağmuruna tutuldu.

God of War: Ascension Fiyatı

PlayStation Store'da satışa çıkan God of War: Ascension, 1.299 TL fiyata sahip. Daha fazla içerik sunan Deluxe versiyonu ise 1.749 TL'ye satılıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? God of War: Sons of Sparta'yı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.