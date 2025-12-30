Steam Rakibi Platform Rekor Fiyata Satıldı! Rakam Dudak Uçuklattı

The Witcher ve Cyberpunk 2077 gibi çok satan yapımların arkasındaki Polonyalı oyun geliştiricisi CD Projekt, sahip olduğu dijital oyun mağazası GOG için önemli bir değişikliğe gitti. Steam’in en büyük rakiplerinden biri olan platform, el değiştirdi. Peki GOG kime satıldı? İşte ayrıntılar...

GOG Satıldı

GOG ve CD Projekt Red’in en büyük hissedarlarından Michał Kiciński, yaklaşık 25 milyon dolar karşılığında platformun tamamını satın aldı. Yaklaşık 20 yıldır Polonyalı şirketin çatısı altında faaliyet gösteren GOG’un satışıyla birlikte şirket, elde edilen parayı oyun projelerine yatırım yapmak amacıyla kullanacağını açıkladı.

2008 yılında Good Old Games adıyla kurulan ve günümüzde GOG olarak bilinen platform, Steam ve Epic Games Store kadar popüler olmasa da rakiplerine karşı önemli bir avantaj sağlıyor. Öyle ki oyunculara satın alınan oyunlar üzerinde tam kontrol imkanı tanıyor. Böylelikle kullanıcılar oyunları yedekleyebiliyor, çevrimdışı oynayabiliyor ve çevrim içi şekilde doğrulama yapmadan erişebiliyor. Bu da GOG'u rakiplerinden farklı kılıyor.

CD Projekt Red Eş CEO’su Michał Nowakowski, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Odak noktamızı artık iddialı bir geliştirme yol haritasına ve serilerimizi yeni, yüksek kaliteli ürünlerle genişletmeye çevirdiğimiz için bunun doğru zaman olduğuna karar verdik. GOG ekibine yıllar süren verimli iş birliği için teşekkür ediyor ve kendilerine en iyisini diliyoruz.

GOG Genel Müdürü Maciej Gołębiewski ise şunları söyledi:

GOG ve Michał Kiciński, oyunların sonsuza dek yaşaması gerektiğine dair ortak bir inancı paylaşıyor. Giderek daha kalabalık, daha kapalı ve klasik oyunları hızla unutan bir pazarda, yalnızca GOG’un yaptığı şeye daha da fazla odaklanıyoruz: Klasikleri yeniden hayata döndürmek, modern PC’lerde oynanabilir tutmak ve harika oyunların zaman içinde kendi kitlesini bulmasına yardımcı olmak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.