Google AI, En Zeki Yapay Zeka!

Teknolojinin gelişmesiyle beraber şirketler yapay zeka sistemlerini en iyi hale getirmeye çalışıyorlar. Ancak Cornell Üniversitesinde yapılan yeni bir araştırmada, Google AI’nin en yüksek IQ’ye sahip olduğu ortaya çıktı.

En güçlü rakipleri Siri ve Bing’e büyük fark atarak 47,28 puanla birinci sıraya yerleşen Google AI’ye ufak bir karşılaştırma yapmak gerekirse: 18 yaşındaki bir insanın ortalama IQ puanının 96, altı yaşındaki bir insanın puanının ortalamasının ise 55,5 olduğu söylenebilir. Yani yapay zeka teknolojisi henüz insan zekasına göre bir hayli geride olmasına rağmen, Google AI rakiplerinin neredeyse iki katı seviyesinde.

En yakın takipçisi Çin merkezli Baidu olurken, onun hemen arkasında Microsoft’un Bing’i yer alıyor. Baidu 32.92 ve Bing 31.98 puan alırken, Apple Siri ise yalnızca 23.9 puan aldı ve Google yapay zekasının yarısı düzeyinde akıllı olduğu görüldü.

Feng Liu, Yong Shi ve Ying Liu tarafından yapılan araştırmada, 3 yıl öncesine göre yapay zeka sisteminin bir hayli zekileştiği de ortaya çıkmış oldu. Çünkü 2014 yılında yapılan testlerde Google ve Baidu’nun AI’sı sırasıyla 26.5 ve 23.5 puan seviyesindeydi. Yani hızla gelişen yapay zekaların, kısa süre içerisinde insan seviyesine ulaşabileceği düşünülüyor.