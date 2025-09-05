Google'dan Yabancı Dil Sorununu Bitirecek Yenilik!

Dünyadaki dillerin sayısı göz önüne alındığında her dili öğrenmenin neredeyse imkânsız olduğu söylenebilir çünkü dil öğrenme süreci sabır, emek ve zaman gerektiriyor. Neyse ki Google'ın bu sorun için harika bir çözümü var. Circle to Search'e gelen yeni özellik, yabancı dil öğrenme ihtiyacınızı tamamen ortadan kaldırabilir.

Google, Circle to Search'e Kaydırırken Çevirme Özelliği Ekledi

Google'ın kullanıcıların bir video ya da görselde geçenler hakkında bilgi edinmesine yardımcı olan Circle to Search, kullanıma sunulduğundan bu yana yoğun ilgi görüyor. Bu hizmet, ekranda gördüğünüz her şeyi anında aramanıza ya da çevirmenize olanak tanıyor.

Hem video hem fotoğraftaki nesneler, ürünler, canlılar hakkında bilgi alabiliyor, yazıları çevirebiliyorsunuz. Bir video izlerken gördüğünüz gözlük ya da tişörtü çok beğendiğinizi ve almak istediğinizi varsayalım. Bu yapay zeka destekli aracı kullanarak videoyu kapatmadan ilgili kısmı daire içine alabilir ve ürün hakkında hızlıca bilgiye ulaşabiliyorsunuz.

Böylece o ürünün hangi markaya ait olduğunu, nereden alındığını öğrenmek için içerik üreticisinden cevap beklemenize gerek kalmıyor. Bu kullanım senaryoları göz önünde bulundurulduğunda Circle to Search kulağa oldukça kullanışlı bir araç gibi geliyor ancak kullanıcılar açısından zaman zaman zahmetli olabiliyordu.

Öyle ki şimdiye kadar Circle to Search'ün ekrandaki yazıları çevirmesi için her seferinde çeviri işlemini manuel olarak yapmak gerekiyordu. Yabancı dil sorununu hâlihazırda ortadan kaldırsa da kullanıcıların biraz uğraşmasını gerektiren bu özellik, Google tarafından yeniden ele alındı.

Kullanıcılar artık çeviri simgesine bastıktan sonra "Kaydır ve Çevir" seçeneğine basarak otomatik çeviri modunu etkinleştirebiliyor. Bu özellik sayesinde ekranda görülen her yazı doğrudan çevrilmeye başlanıyor.

Bu özellik etkin olduğunda Instagram'da birden fazla fotoğraf içeren paylaşımı kaydırırken veya X (eski adıyla Twitter), Facebook gibi platformlardaki paylaşımlar arasında gezinirken yazılar otomatik olarak kullanıcının diline çevrilecek. Google'a göre yeni özellik, bu hafta içinde belirli Samsung Galaxy cihazlarından başlayarak kullanıma sunulacak.