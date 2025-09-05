Adobe'un CapCut'ı Unutturacak Uygulaması Yolda: İlk iPhone'lara Gelecek

CapCut, 2019 yılında piyasaya sürüldüğünden bu yana içerik üreticilerinin favori video düzenleme uygulamalarından biri olmaya devam ediyor ancak bu yakında değişebilir. Uygulamanın kendi alanındaki zirve konumunu sarsacak bir uygulama geliyor.

Adobe, video editörlerinin en çok kullandığı uygulamalardan biri olan Premiere video düzenleme uygulamasını iPhone'lara ücretsiz olarak getiriyor. Video düzenleme konusunda CapCut'ı tercih eden kullanıcıların ilgisini çekecek birkaç avantaja sahip olacak.

Adobe Premiere'ın Mobil Sürümünün Özellikleri Neler?

Şirket, video düzenleme yazılımı Premiere'ın iPhone kullanıcılarına yönelik sürümünü video editörlerinin en çok ihtiyaç duyduğu özelliklerle birlikte kullanıma sunacak. Bu özelliklerin başında ise videoları filigran olmadan dışa aktarma bulunuyor.

Premiere'ın masaüstü sürümündeki pek çok özellik, iOS sürümünde de olacak. Video düzenleme uygulamaları için bir tür standart hâline gelmiş olan tüm özellikleri sunacak. Kırpma, otomatik alt yazı oluşturma, ince ayar yapma gibi özellikler sayesinde videolar kolay bir şekilde düzenlenebilecek.

4K HDR desteği sunacak olan Adobe Premiere'ın iOS versiyonu, Adobe'nin mevcut ürünlerine entegre ettiği Firefly modellerinden yararlanmayı da mümkün hâle getirecek. Kullanıcılar, Firefly desteği sayesinde uygulama üzerinden hızlı bir şekilde ses ve görüntü oluşturup kullanabilecek ancak bunlar ücretsiz olmayacak.

Diğer Adobe ürünlerinde olduğu gibi bu sürümde de yapay zeka araçlarını kullanarak üretim yapmak için metin istemleri kullanılacak. Bu da kullanıcıların video düzenleme aşamasında uygun ses ve görüntü aramakla uğraşma gereksinimini ortadan kaldıracak.

Uygulamada ayrıca konuşmayı geliştirme özelliği de mevcut olacak. Bu, özellikle gürültülü ortamda alınan kayıtlarda geri planda kalmış seslerin daha anlaşılır hâle gelmesine yardımcı olacak. Sesi düzenlemek için başka bir uygulama kullanmaya ihtiyaç olmayacak.

Adobe Premiere, iPhone'a Ne Zamana Gelecek?

Adobe Premiere'ın iPhone'lara özel sürümü, uygulamanın App Store sayfasına göre 30 Eylül'de piyasaya sürecek. Kullanıcılar, bu planlanan tarihten itibaren Adobe Premiere'ın sunduğu özelliklerden yararlanmaya başlayacak. İlk olarak iPhone'lar için kullanıma sunulduktan sonra uygulamanın Android versiyonu da yayınlanacak. Ancak şirket, Android sürümü için henüz net bir tarih paylaşmadı.