Gemini'nin En Büyük Eksiği Kapatılıyor: Masaüstü Uygulamaları Yolda!

Google, son dönemde yaptığı dev yapay zeka hamleleriyle popüler sohbet robotu Gemini'nin yeteneklerini önemli ölçüde artırdı. Türkiye dahil birçok ülkede öğrencilere yönelik kampanyasıyla hızla yaygınlaşan yapay zeka aracının yakında en büyük eksikliklerinden birini daha kapatacağı söyleniyor.

Gelen son bilgilere göre şu an için yalnızca mobil uygulamalar ve web tarayıcıları üzerinden kullanılabilen Gemini, yakın gelecekte bu kısıtlamayı aşarak masaüstü platformlarına da taşınacak. İşte detaylar!

Google Gemini için Özel Masaüstü Uygulamaları Geliştiriyor

Google Ürün Yöneticisi Logan Kilpatrick, kısa bir süre X'te (Twitter) yaptığı paylaşımlarla şirketin Gemini için özel masaüstü uygulamaları geliştirdiğini doğruladı. Platformdaki kullanıcıların sorularına yanıt veren Kilpatrick, bir kullanıcının macOS işletim sistemi ile ilgili sorusuna yönelik "Josh Woodward ve ekibi bu konu üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kilpatrick'in ifadelerinden anlaşıldığı üzere, Google’ın masaüstü uygulama geliştirmedeki birincil odak noktası macOS platformu olacak. Ancak şirketin bu hamlesinin sadece Apple ekosistemiyle sınırlı kalmayacağı tahmin ediliyor. Masaüstü kullanıcılarının büyük bir bölümünün hala Windows kullanıyor olması nedeniyle, Google'ın bu platform içinde benzer bir uygulama geliştireceği öngörülüyor.

ChatGPT örneğinde de gördüğümüz gibi güçlü yapay zeka araçlarının masaüstü uygulamalara taşınması kullanıcılar için önemli avantajlar sağlıyor. Pek çok analist masaüstü uygulamaların Gemini'yi profesyonel amaçlarla yoğun kullananlar için büyük bir verimlilik artışı sunacağını öne sürüyor.

Şirket temsilcileri, macOS uygulamasının geliştirme sürecinde olduğunu açıkça belirtse de uygulamanın nihai yayın tarihi ya da beta test sürecinin ne zaman başlayacağı hakkında henüz somut bir bilgi paylaşılmadı. Gelişmeler için takipte kalın!

@joshwoodward and the team are working on it! — Logan Kilpatrick (@OfficialLoganK) November 30, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Gemini'yi daha geniş kitlelere yaymak için başka hangi çalışmalara imza atmalı? Yorumlarda buluşalım.