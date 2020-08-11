Google Haritalar, Apple Watch'lara Geliyor

Google Maps, Apple Haritalar’dan daha fazla kullanılıyor ancak Apple Watch’a özel uygulaması bulunmuyor. Google, 2017’den bu yana Haritalar uygulamasının Apple Watch’da kullanılmasına izin vermiyor. watchOS 7 Public Beta sürümün yayınlandığı gün Google’dan müjdeli haber geldi. Google Haritalar artık Apple Watch’larda kullanılabilecek. Apple Watch’da Google Haritalar hangi özellikleri sunacak? haberimizde.

Google Haritalar Apple Watch'a Geliyor

Google, son blog gönderisinde Haritalar uygulamasının Apple Watch’a geri döneceğinin ve Apple CarPlay Dashboard desteğinin geleceğini duyurdu. Apple Watch’da Google Haritalar, kullanıcıların araba, bisiklet, toplu taşıma veya yaya olarak gezinmelerine yardımcı olacak. Uygulama ayrıca önceden kaydedilen hedefler için tahmini varış süresi ve adım adım yol tarifi sunacak. Kaydedilmemişse öncelikle telefondan başlatmak gerecek ardından Apple Watch’dan yol tarifi alınabilecek.

Google Haritalar Artık Apple CarPlay Dashboard ile Uyumlu

Google, ayrıca iOS’taki Haritalar’a Apple CarPlay Dashboard desteğini ekledi. Kullanıcılar artık müzik, podcast ve sesli kitaplar için çalma kontrolüne sahip. Ayrıca adım adım navigasyondan çıkmadan takvim randevularına hızlı bir şekilde göz atabilecekler. Tüm bu bilgiler bölünmüş ekran görünümünde gösterilecek.

Google Haritalar Yeni Özellikleri Ne Zaman Alacak?

Google Haritalar bir sonraki iOS güncellemesi ile birlikte bu hafta global olarak CarPlay Dashboard desteği alacak. Apple Watch için Haritalar uygulaması da önümüzdeki haftalarda dünya genelinde kullanıma sunulmaya başlayacak.