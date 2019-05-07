Google I/O 2019 Geliştiriciler Konferansı - Etkinliğinde Neler Tanıtılacak?

Google I/O 2019 geliştirici konferansının başlamasına çok az kaldı. Yeni Android sürümü Android 10 Q, yeni Google Pixel telefonlar Pixel 3a ve 3a XL, oyun platformu Google Stadia, Android Auto ve daha birçok donanım ve yazılım, Google I/O 2019’da tanıtılacak.

Google’ın her sene düzenlediği geliştiriciler etkinliği I/O, bu sene ABD Kaliforniya’da düzenlenecek ve Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Her yıl olduğu gibi Google’ın büyük etkinliğine katılamayan teknoloji meraklıları YouTube üzerinden I/O 2019 etkinliğini canlı izleyebilecek.

Android 10 Q: Şu anda sadece geliştiricilerin sınırlı cihazda deneyimleyebildiği yeni Android versiyonu Android Q 10’nun ismi, özellikleri, gelecek yenilikleri bu etkinlikte resmileşecek. Sistem genelinde karanlık mod (gece modu), dahili ekran kaydetme, gelişmiş uygulama izinleri ve daha birçok bilmediğimiz yenilikle birlikte gelecek olan Android 10’nun yanında Chrome OS, Wear OS gibi diğer Google yazılımlarında yapılan iyileştirmeler, geliştirmeleri de göreceğiz.

Şu anda sadece geliştiricilerin sınırlı cihazda deneyimleyebildiği yeni Android versiyonu Android Q 10’nun ismi, özellikleri, gelecek yenilikleri bu etkinlikte resmileşecek. Sistem genelinde karanlık mod (gece modu), dahili ekran kaydetme, gelişmiş uygulama izinleri ve daha birçok bilmediğimiz yenilikle birlikte gelecek olan Android 10’nun yanında Chrome OS, Wear OS gibi diğer Google yazılımlarında yapılan iyileştirmeler, geliştirmeleri de göreceğiz. Google Pixel 3a ve 3a XL: Android Q kadar Google Pixel 3a ve 3a XL da merak ediliyor. Her ne kadar cihazın tasarımından teknik özelliklerine her şey lansman öncesinde sızdırılmış olsa da canlı olarak görüp detaylarını öğreneceğimizden heyecan büyük.

Android Q kadar Google Pixel 3a ve 3a XL da merak ediliyor. Her ne kadar cihazın tasarımından teknik özelliklerine her şey lansman öncesinde sızdırılmış olsa da canlı olarak görüp detaylarını öğreneceğimizden heyecan büyük. Google Stadia: Google’ın yüksek donanımlı oyun PC’si toplayamayan oyuncuları heyecanlandıran, oyun dünyasını değiştirecek yeni platformu Google Stadia’nın detayları da bu etkinlikte paylaşılacak. Yeni Chromecast’lerin tanıtılması bekleniyor.

Android Auto, Android TV, Chrome OS, Wear OS ve diğer Google yazılım - servislerine ilişkin yenilikleri de göreceğimiz Google I/O 2019 etkinliğinin TSİ 20.00’de başlayacağını ve YouTube’dan canlı izlenebilir olacağını hatırlatalım.