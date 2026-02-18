Google I/O 2026 İçin Tarih Verildi! Android 17 ve Dahasını İçerecek

Google, yılın en çok beklenen etkinliklerinden biri olan Google I/O 2026'nın tarihini paylaştı. Hem fiziksel olarak hem dünyanın herhangi bir yerinden çevrim içi olarak katılım sağlanabilecek olan etkinlikte pek çok önemli duyurunun yapılması bekleniyor. Odak noktasında ise "yapay zeka" ve "Android 17" işletim sisteminin olacağı öngörülüyor.

Google I/O 2026 Ne Zaman Başlayacak?

Google I/O 2026'nın 19-20 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklandı. Bu etkinlik, daha öncekiler gibi Google'ın genel merkezinin yanındaki Kaliforniya'daki Shoreline Amphitheatre'de gerçekleşecek. Dünyanın diğer bir yanındaki kişilerin de dahil olabileceği etkinlik için Gemini ile geliştirilen birçok mini oyun içeren sayfa da erişime açıldı. Bu sayfada çeşitli mini oyunlar oynayarak etkinliğe şimdiden hazırlanmak mümkün.

Google I/O 2026'da Neler Olacak?

Bu yıl düzenlenecek olan Google I/O 2026'nın gündeminde yapay zeka olacak. Rekabette geri kalmış gibi bir izlenim verirken bir anda Gemini ile büyük çıkış yapan şirket, Android, Chrome ve Workspace uygulamaları da dahil olmak üzere tüm ekosistemindeki en yeni yapay zeka gelişmelerine odaklanacak.

Şirketin kendi yapay zeka modeli olan Gemini'ın en yeni sürümleri bu etkinlikte sergilenecek. Android 17 işletim sistemine dair ilk resmî detaylar bu etkinlikte ortaya çıkacak. İişletim sisteminin yeni sürümünün geçtiğimiz günlerde ilk beta güncellemesi sunulmuştu. Bu güncellemeyi almaya başlayan cihazlar arasında Pixel 6, 7, 8, 9 ve 10 serisi bulunuyor. Ayrıca Pixel Tablet ve Pixel Fold da ilk beta güncellemesini alıyor.

I/O etkinliğinde özellikleri paylaşacak olan bu işletim sisteminin tam sürümünün Haziran 2026 tarihinde kullanıma sunulmaya başlanması bekleniyor. İlk olarak Google Pixel modellerinde sunulacak olsa da ilerleyen süreçte Xiaomi ve Samsung gibi diğer markaların cihazlarına da gelecek. İşletim sistemini bir kenara bırakacak olursak etkinlikte ayrıca arama motoru, Chrome ve Pixel cihazlar için geliştirilen yeni nesil yapay zeka araçları sergilenecek.

Tüm bunlara ek olarak uygulama ve web geliştiricileri için yeni kodlama araçları ve API hizmetleri de yolda. Teknoloji devi şimdilik çok fazla ayrıntı paylaşmasa da oldukça heyecan verici gelişmeler olacağı aşikâr görünüyor. Peki, sizin etkinlikten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.