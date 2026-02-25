Android Telefonlarda Konum Paylaşmak Çok Kolaylaşacak

Android kullanıcıların büyük bir kısmının vazgeçilmez uygulamalarından biri olan Google Mesajlar, önemli bir özelliğe kavuşacak. Teknoloji devinin üzerinde çalıştığı yeni özellik sayesinde herhangi bir arkadaşınız ya da aile üyeniz ile hiç zaman kaybetmeden anında konum paylaşabileceksiniz. Böylece popüler mesajlaşma uygulamaları ile arasındaki önemli bir fark da kapanacak.

Google Mesajlar İçin Konum Paylaşma Özelliği Test Ediliyor

Konum paylaşımı, WhatsApp ve benzeri mesajlaşma uygulamalarında her ne kadar artık standart özelliklerinden biri hâline gelmiş olsa da Google Mesajlar ne yazık ki şimdiye kadar temel mesajlaşma işlevinin ötesine geçemedi. Google Mesajlar, tek seferlik konum paylaşmaya imkân tanısa da yalnızca bulunulan yerin adresini gönderiyor.

Bir arkadaşınızla buluşmak istediğinizde gerçek zamanlı olarak onun nerede olduğunu göremediğiniz için söz konusu özelliğin pek kullanışlı olduğu söylenemez. Neyse ki yakında eklenecek olan gerçek zamanlı konum paylaşma özelliği sayesinde bu durum değişecek. Uygulamanın yeni sürümünde tespit edilen özellik, kullanıcıların belirli bir süre boyunca nerede olduğunuzu (veya tam tersi) anbean öğrenmesine imkân sağlayacak.

Tahmin edebileceğiniz üzere yeni özellik henüz kullanıma açık değil ancak üzerinde yapılan incelemeler sonucunda nasıl çalışacağı ortaya çıktı. Herkesin erişimine açıldıktan sonra gerçek zamanlı konum özelliği doğrudan konuşmanın içindeki ekler kısmında yer alacak. Konumunu belirli bir süre boyunca paylaşmak isteyenler, yeni seçeneğin üzerine dokunarak karşıdaki kişiye nerede olduğunu gösterebilecek.

Bu işlem elbette ki konum izni gerektirecek. Uygulamaya konumunuza erişmesi için izin verdikten sonra bir saat, gün boyu ya da özel bir süre boyunca paylaşım seçeneklerinden birine basarak gerçek zamanlı konum paylaşma sürecini başlatabileceksiniz. Bu arada konum paylaşılırken sohbetin üst kısmında konum paylaşıldığını gösteren bir simge belirecek. Dilediğiniz zaman da konum paylaşımını durdurabileceksiniz. Şimdi erişilemese de ilerleyen haftalarda Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede kademeli olarak sunulması bekleniyor.