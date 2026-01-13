Google'ın Uygun Fiyatlı Telefonu İçin Kritik Sızıntı! Tarih Netleşti

Pek çok alanda hizmet veren teknoloji devi Google, akıllı telefon pazarında da faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda her sene yeni modellerini tanıtan şirket, yakında ise uygun fiyatlı Android olmasıyla dikkat çekecek Pixel 10a ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki mevzubahis cihaz ne zaman tanıtılacak? Google Pixel 10a tanıtım tarihi netleşti.

Google Pixel 10a Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Akıllı telefon pazarının önde gelen sızıntı kaynaklarından Roland Quandt’a göre Google Pixel 10a, şubat ayında tanıtılacak. Kaynağa göre cihaz obsidyen, çilek, sis ve lavanta renk seçeneklerine sahip olacak. Depolama alanı opsiyonlarıysa 128 GB ve 256 GB olacak. Beklenen Pixel 10a tasarımı ise şu şekilde:

Beklenen Google Pixel 10a Özellikleri

İşlemci: Google Tensor G4

Google Tensor G4 Ekran: 6,3 inç, FHD+ çözünürlük, AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

6,3 inç, FHD+ çözünürlük, AMOLED, 120 Hz yenileme hızı RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kameralar: 48 MP ana kamera (OIS destekli) 13 MP ultra geniş açılı kamera

Batarya: 5.100 mAh

Mevcut bilgilere göre akıllı telefon, Google’ın kendi geliştirdiği Tensor G4 işlemcisinden güç alacak. Bu yonga setine 8 GB RAM ile 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri eşlik edecek. Ön tarafta ise 6,3 inç boyutunda AMOLED bir ekran yer alacak. FHD+ çözünürlük sunan bu panel, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek.

Arka tarafta OIS destekli 48 MP ana kamera ile 13 MP ultra geniş açılı kameradan oluşan çiftli kurulum bulunacak. Ön tarafta ise 13 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alacak. 5.100 mAh kapasiteli batarya da beklenen Google Pixel 10a özellikleri arasında.

