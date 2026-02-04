Google'dan Uygun Fiyatlı Telefon Geliyor! 120 Hz Ekranı Var

Arama motoru devi Google'ın yeni uygun fiyatlı Android telefonu Pixel 10a için yeni bir gelişme yaşandı. Bütçe dostu olmasına rağmen dikkat çekici özellikler sunacak akıllı telefonun merak edilen tasarımı nihayet gün yüzüne çıktı. Peki Google Pixel 10a kullanıcılara neler sunacak, özellikleri neler olacak?

Google Pixel 10a Tasarımı Netleşti

Akıllı telefon pazarı ile ilgili güvenilir sızıntı kaynaklarından Evan Blass tarafından paylaşılan görseller sayesinde Pixel 10a tasarımı netleşti. Lavanta renk seçeneğine ait tasarıma baktığımızda geçen sene piyasaya sürülen Pixel 9a ile benzer olduğunu görüyoruz. Hatta iki modeli ayırt etmek neredeyse imkansız.

Beklenen Google Pixel 10a Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit İşlemci: Tensor G4

Tensor G4 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 5100 mAh

5100 mAh Şarj Hızı: 23W

23W Arka Kamera: 48 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 13 MP

Daha önceki iddialara göre Google Pixel 10a, selefinde de yer alan Tensor G4 işlemciden güç alacak. Ağustos 2025'te tanıtılan Pixel 10'da Tensor G5 yonga seti bulunuyor. Buna göre teknoloji devinin standart modeldeki işlemciyi uygun fiyatlı cihazla sunmayacağını söyleyebiliriz.

Öte taraftan akıllı telefon, 8 GB RAM ile gelecek. Buna 128 GB / 256 GB depolama alanı seçenekleri eşlik edecek. Ön tarafta 6,3 inç boyutunda, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran bizleri karşılayacak. Bununla birlikte 13 MP özçekim kamerasına sahip olacakken, arka tarafta 48 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı kamera bulunacak. Son olarak 5100 mAh kapasiteli batarya ve 23W şarj desteği de beklenen Google Pixel 10a özellikleri arasında.

Google Pixel 10a Ne Zaman Tanıtılacak?

Sektör kaynaklarına göre uygun fiyatlı akıllı telefon, şubat ayının ortasında duyurulacak. Henüz net bir tarih mevcut değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Google Pixel 10a modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.