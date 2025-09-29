Google'ın Yeni Logosu Daha Fazla Platforma Geliyor!

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden Google, geçtiğimiz aylarda yeni logosunu tanıtmıştı. Gradient tasarımlı bu logo, teknoloji dünyasında büyük ses getirdi ve hem övgü hem eleştiri aldı. Yeni tasarım mayıs ayından itibaren Android ve iOS’taki Google uygulamalarında görünmeye başlamıştı. Şimdi ise sıra, Google’ın diğer tüm platformlarına gelmiş durumda. İşte ayrıntılar...

Yeni Google Logosu Diğer Platformlara Yayılıyor

Şirketin bugün yaptığı açıklamaya göre Google, yeni logoya geçiş sürecini hızlandırıyor. Son 10 yıldaki ilk büyük değişiklik olan bu güncelleme, artık daha fazla yerde karşımıza çıkacak. 2015’te tanıtılan ve o zamandan beri yalnızca küçük dokunuşlarla güncellenen önceki logoda kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renkler birbirinden net çizgilerle ayrılıyordu. Yeni tasarımda ise bu sınırlar tamamen ortadan kalkıyor. Şirket, bu değişikliği yapay zeka çağında yaşanan evrimlerle ilişkilendriiyor.

Google yalnızca ana logosunu değil, Home uygulamasının logosunu da güncelleyerek yeni tasarım dilini tüm platformlarına yaymaya başladı. Yeni logoda da ana logoda olduğu gibi gradient stili tercih edildi. Yani renkler birbirine yumuşak bir şekilde geçiyor ve daha canlı bir görünüm sunuyor. Bu değişiklik Gmail, Drive, Meet ve Takvim gibi diğer Google uygulamalarında da benzer logo tasarımlarıyla karşılaşacağımızın sinyallerini veriyor.

