ChatGPT'nin Gemini 3'ten Bile İyi Sürümü Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

OpenAI'ın çok yakın bir zamanda Google'ın yeni ve gelişmiş yapay zeka modeli Gemini 3 Pro'ya karşı bir hamlede bulunacağı ortaya çıktı. Şirket, en yeni yapay zeka modeli GPT-5.2'yi beklenenden çok daha erken bir tarihte kullanıma sunarak en büyük rakibi ile arasındaki mesafeyi kapatmayı planlıyor.

GPT-5.2 Ne Zaman Duyurulacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre OpenAI, GPT-5.2'yi 9 Aralık'ta piyasaya sürecek. Yapay zeka şirketinin CEO'su Sam Altman, Google ve Anthropic ile olan rekabetinde geri kalma endişesi ile bu haftanın başında kırmızı kod durumu ilan etti. Altman, şirketin bünyesindeki bütün personellerin harekete geçmesini ve rekabette geri kalmamak için ChatGPT'nin bir an önce rakipleri ile denk seviyeye getirilmesini istedi.

Bu acil durumun odak noktasında her ne kadar diğer yapay zeka şirketleri de olsa da kararın üzerinde en çok geçen ay piyasaya sürülen ve yapay zeka kıyaslamalarında zirveye yerleşen Gemini 3 modelinin etkisi bulunuyor. Teknolojiye yön veren şirketlerden biri olan Google, en yeni Gemini modelini kullanıma sunduğunda hâlihazırda bu alanda faaliyet yürüten kişileri bile etkilemeyi başardı.

Başta OpenAI CEO'su Altman olmak üzere birçok önemli isim, teknoloji devini yeni ve gelişmiş yapay zeka modeli dolayısıyla tebrik etti. Hatta Google CEO'su Sundar Pichai'nin "Geminiii" yazdığı gönderiye Elon Musk bile yanıt vererek bu model için Pichai'yi tebrik etti.

Teknoloji devi her ne kadar bu model dolayısıyla rakipleri tarafından tebrik edilse de arka planda Google'a karşılık vermek için ciddi hazırlıklar yapıldı. OpenAI, normalde GPT-5.2'nin çıkış tarihi olarak 9 Aralık'ı hedeflememişti. Bunun yerine aralık ayının sonlarını düşünüyordu ancak kullanıcıları Google'a kaptırma korkusu ile bu tarihi çok daha erkene aldı.

İlk aktarılan bilgiler, OpenAI'ın yeni modelinin Google'ın Gemini 3 modelinden daha ileri seviyede olduğunu gösteriyor ancak bunun ne kadar doğru olduğu model erişime açıldıktan öğrenilecek. Peki, sizin yeni modelin ile ilgili beklentileriniz neler? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından GPT-5.2 hakkında tüm görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.