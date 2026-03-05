ChatGPT'nin Yanıtları Değişti mi? Sebebi Bu Güncelleme Olabilir

OpenAI, yapay zeka alanında büyük bir ilerleme kaydedilmesinin en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Birkaç yıldır dünyanın yapay zeka alanına yoğunlaşmasını sağlayan şirket, ilk doğal dil işleme kapasitesine sahip büyük dil modelinden bu yana pek çok model çıkardı. ChatGPT'nin bugün size çok hızlı ve dikkate değer cevaplar vermesinin arkasında söz konusu modeller bulunuyor.

Yapay zeka devi, olduğu yerde sürekli saymak yerine düzenli olarak çeşitli modeller üzerinde çalışıyor. Bunların son örneği ise GPT-5.3 Instant oldu. Kısa bir süre önce devreye alınan bu yeni model, sohbet botunun kullanıcılara verdiği yanıtları büyük ölçüde değiştirdi. Şirket, bu modelle birlikte kullanıcıların beklentisini karşılamayı da başardı.

GPT-5.3 Instant ile Neler Değişti?

ChatGPT ile ilgili en büyük sorunlardan biri gereksiz uzatması, kullanıcılara çok fazla detay vermesiydi. Yeni model tam da bu soruna odaklanıyor. Konuşmanın akışını baştan aşağı değiştiriyor. Kıyaslama testlerinde genellikle uzun girdileri yani ona verdiğiniz yazıları ve diğer verileri işleme kapasitesi, hızı ve benzeri faktörlere odaklanılsa da çıktıların (size verdiği yanıtların) ne kadar alakalı ve uygun üslupta olduğu göz ardı ediliyor.

OpenAI, kullanıcıların sosyal medya platformunda çok kez dile getirdiği sorunu sonunda ele almış gibi görünüyor. Modelin önceki sürümlerinde görülen uzun açıklamalarla dolu yanıtları artık görmeyeceksiniz. ChatGPT, size direkt olayın özünü verecek. Ayrıca sizi gereksiz yere "bu isteğinizi yerine getiremem" gibi ifadelerle reddetmeyecek. Öte yandan bilinmeyen bir bilgiye ihtiyaç duyulduğunda devreye giren web taramasında elde edilen sonuçlar hâlihazırda sahip olunan bilgilerle beraber daha etkili şekilde kullanılacak.

ChatGPT'nin Yanıtları, Gemini'a mı Benzemeye Başladı?

Daha önce hiç Gemini kullandıysanız cevap verirken çok fazla maddeleme yoluna başvurduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Google'ın bu yapay zeka destekli sohbet botu da aslında "gereksiz" uzatıyor ancak ChatGPT gibi öne çıkan kısımları maddeleyerek daha hızlı göz atmanıza olanak sağlıyor. Bu yönden Gemini'a benzediği söylenebilir ancak önemli bir fark var. ChatGPT'de kullanılan yeni model, Gemini'dan bile çok özetlemeye yöneliyor.

Örneğin ChatGPT'yi açıp "Dünyada kaç milyar insan var?" sorusunu sorarsanız size direkt olarak 8,3 milyar insan olduğunu kaynağı ile birlikte veriyor. Ayrıca Ayrıca ihtiyacınız olabilecek çok kısa bir kısa bilgi ve anlatabilecek başka bir şey (örneğin en kalabalık 10 ülke) için de öneri sunuyor. Testlerimizde her şey dâhil toplam 64 kelimelik bir sonuç elde ettik.

Aynı soruyu Gemini'a (hızlı modda) sorduğumuzda ise 135 kelimelik bir sonuç aldık. İhtiyacımız olsun ya da olmasın, en kalabalık ülkelerden Türkiye'nin durumuna kadar her türlü bilgiyi verdi. Arada 71 karakter fark bulunuyor. Öte yandan Gemini, bilginin nereden geldiğini gösteren bağlantı da sunmuyor. Kaynak istemediğiniz sürece genellikle doğrudan sonucu veriyor.

Editörün Notu

Yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakından takip eden birisi olarak gereksiz uzatma sorununun en başından beri olduğunu, bunun bir hayli can sıkıcı olduğunu söyleyebilirim. Bana göre ChatGPT hâlâ özellikle belirtmediğiniz sürece uzatıyor ama eskisine göre iyileştirme var mı diye soracak olursanız elbette ki var, bu konuda çok daha iyi hâle gelmiş. Umuyorum ki benzer hamleleri Google'dan da görebiliriz.