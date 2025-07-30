Skyrim ve Doom Karışımı Oyunun Ücretsiz Sürümü Çıktı
Merakla beklenen Vault of Fallen'ın ücretsiz deneme sürümü yayınlandı. Peki, demoyu yüklemek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? İşte detaylar!
Vault of Fallen'ın geçtiğimiz haftalarda duyuru videosu paylaşılmıştı. Bu video ile birlikte oyun merakla beklenmeye başlanmıştı. Doom ve The Elder Scrolls V: Skyrim'e benzeyen Vault of Fallen'ın kısa süre önce ücretsiz deneme sürümü yayınlandı.
Vault of Fallen Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Steam'i açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Vault of Fallen'ın demo sayfasını görüntüleyin.
- "Demoyu yükle" butonuna basın.
Vault of Fallen Nasıl Bir Oyun?
Ürkütücü atmosfere sahip Vault of Fallen, birinci şahıs kamera açsııyla oynanan bir aksiyon oyunudur. Hikâye, İkinci Dünya Savaşı esnasında uçağın lanetli bir adayua düşmesiyle başlıyor. Hızlı tempolu bir oynanışa sahip olan oyunda düşmanları ister silah ister kılıç kullanarak yok edebiliyoruz.
Vault of Fallen Fragmanı
Vault of Fallen Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: GTX 1050 / RX 560 (2-4GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 12
Vault of Fallen'ın demo sürümünün yüklenebilmesi için en az 4 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Vault of Fallen Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-10400 / Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: GTX 1660 / RTX 2060 / RX 5700
- DirectX: Sürüm 12