Skyrim ve Doom Karışımı Oyunun Ücretsiz Sürümü Çıktı

Vault of Fallen'ın geçtiğimiz haftalarda duyuru videosu paylaşılmıştı. Bu video ile birlikte oyun merakla beklenmeye başlanmıştı. Doom ve The Elder Scrolls V: Skyrim'e benzeyen Vault of Fallen'ın kısa süre önce ücretsiz deneme sürümü yayınlandı.

Vault of Fallen Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Vault of Fallen Nasıl Bir Oyun?

Ürkütücü atmosfere sahip Vault of Fallen, birinci şahıs kamera açsııyla oynanan bir aksiyon oyunudur. Hikâye, İkinci Dünya Savaşı esnasında uçağın lanetli bir adayua düşmesiyle başlıyor. Hızlı tempolu bir oynanışa sahip olan oyunda düşmanları ister silah ister kılıç kullanarak yok edebiliyoruz.

Vault of Fallen Fragmanı

Vault of Fallen Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: GTX 1050 / RX 560 (2-4GB VRAM)

GTX 1050 / RX 560 (2-4GB VRAM) DirectX: Sürüm 12

Vault of Fallen'ın demo sürümünün yüklenebilmesi için en az 4 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Vault of Fallen Önerilen Sistem Gereksinimleri