GTA 6'nın İlk Halleri Sızdırıldı! Şehre Bakış Atma Fırsatı Sunuyor

Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6 için bekleyiş devam ederken bir yandan da yeni sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bu sefer oyunun geliştirme sürecinin ilk aşamalarından bir görüntü sızdırıldı. Bununla birlikte Vice City'nin nasıl görüneceğine dair fikir edinme imkânı elde edildi.

Yeni GTA 6 Sızıntısında Vice City'nin Bir Kısmı Sergilendi

"vice.city.alligator" isimli bir Instagram kullanıcısı, kendi hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda telefonunu temizlerken Grand Theft Auto VI'nın 4 yıldan fazla bir süre önce (karantina döneminde) bir geliştiricinin bilgisayarından doğrudan çekildiği videoyu bulduğunu belirtti. Oyunun ilk hâlini gösteren bu video, açık bir şekilde yayınlandı.

İddiaya göre kendisi Rockstar Games'te çalışan birisini tanıyordu. 2022'de büyük sızıntılar yaşanmadan yaklaşık iki ay önce bu görüntüler kendisine gönderildi. Kullanıcı, videoyu uzun zamandır sakladığını ama çalışanların artık şirket bünyesinde yer almamalarından dolayı yayınlama kararı aldığını ifade etti. Kullanıcı, "Sadece bana gurur duydukları bir yeri göstermelerini istedim. Kalitesi epey kötü çünkü e-posta ile gönderdiler (sıkıştırmak zorunda kaldılar)" sözlerini kullandı.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Şimdiye kadar yayınlanan tüm GTA oyunları arasında özel bir yere sahip olması beklenen Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 tarihinde Xbox Series X / S ve PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Önceki oyunlar, ilk konsola gelmiş ve daha sonra PC için piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle yeni oyunun da Xbox ve PlayStation için piyasaya sürülmesinden sonra PC'ye geleceği öngörülüyor.

GTA 6, Üçüncü Kez Ertelenecek mi?

Take-Two Interactive'in birkaç gün önce Sony ve Microsoft'a GTA 6'nın bu yıl içinde planlandığı gibi piyasaya sürüleceği söylediği iddia eddildi. Bu açıklama, oyunun bir kez daha ertelenme ihtimalini "tamamen" ortadan kaldırdığına işaret ediyor. Dolayısıyla oyunun artık 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürüleceğine kesin gözüyle bakmak mümkün.

GTA 6 Neden İkinci Kez Ertelenmişti?

Rockstar Games, 7 Mayıs 2025 tarihinde X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada GTA 6'nın ikinci kez ertelemesinin sebebi olarak ek süreye ihtiyaç duyulmasını göstermişti. Oyuncuların uzun bir süredir serinin bir sonraki oyununu beklediğinin farkında olduğunu belirten şirket, bu erteleme kararından dolayı bütün oyunculardan özür dilemişti.

GTA 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Hatırlayacak olursanız Rockstar Games, bilgi sızdırdığından şüphelenilen üç çalışanın işine verdiğini açıklamıştı. İşaret edilen farklı tarihler ile sızıntıların ortaya çıktığı tarihler arasında kurulan ilişki sonucunda hangi sızıntıların gerçek olabileceğine dair önemli bilgiler elde edinilmişti. Bunları göz önünde bulundurarak GTA 6'nın birkaç tahminde bulunabiliriz.

Doğru olma ihtimali çok yüksek olan sızıntıların başında kilo alma ve verme sistemi geliyor. Bu, Grand Theft Auto: San Andreas'ta gördüğümüz bir özellikti. Oyuncu kilo aldıkça görünümü de değişiyordu. Rockstar Games, GTA 5'te bu özelliğe yer vermedi ama GTA 6'da böylesine önemli bir özelliği atlamayacak gibi görünüyor.

Diğer bir yandan karakterler arası ilişki barı ve kadın ile erkek arasında oynanış farkları da olabilir. İki ana karakter, aynı anda kontrol edilebilir. Tüm bu sızıntıları göz önünde bulundurarak GTA 6'nın tüm zamanların en gerçekçi açık dünya oyunlarından biri olacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Hiç abartmadan söylüyorum, GTA 6 şimdiye kadar en çok beklediğim oyun. GTA 5 ile çıtayı arşa çıkaran Rockstar Games'in bu yeni oyun için geçen o uzun süreyi verimli şekilde geçirdiğini düşünüyorum. Geliştirme sürecinin henüz başlarında elde edildiği söylenen bu görüntü de GTA 6'nın ne kadar etkileyici bir oyun olacağını gözler önüne seriyor.