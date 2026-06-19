GTA 6 İçin İzin Talepleri Patladı: Şirketler Çözümü Tatilde Buldu!

Son dönemlerde oyun dünyasının gözü Rockstar Games'in efsane GTA serisinin yeni halkası GTA 6'ya çevrilmiş durumda. Yıllardır büyük bir merakla beklenen yapım için geçtiğimiz saatlerde ön sipariş tarihi açıklanmış ve oyun dünyasının dikkati bir kez daha buraya çekilmişti. Şimdi ise GTA 6 ile ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişme merakla beklenen oyunun yalnızca oyuncuları değil, iş dünyasını da derinden etkilediğini gözler önüne serdi. İşte ayrıntılar...

GTA 6, İş Dünyasını Nasıl Etkiliyor?

GTA 6, eğlence dünyasının en çok konuşulan ürünlerinden biri. Herhangi bir aksilik yaşanmazsa oyun, 19 Kasım'da oyuncularla buluşacak. Ancak görünen o ki GTA 6'nın etkisi yalnızca oyun dünyasıyla sınırlı kalmayacak. Gelen bilgilere göre dünya genelinde birçok şirkette çalışanlar, oyunun çıkış günü ve sonrasındaki birkaç gün için şimdiden izin talebinde bulunmaya başladı. Hatta bazı şirketler toplu izin kullanımı nedeniyle GTA 6'nın çıkış dönemini resmi şirket tatili ilan etme yoluna gitti. Şimdi bu firmalar arasına bir yenisi daha katıldı.

ABD merkezli otomotiv parçaları üreticisi Burger Motorsports, kısa süre önce yaptığı açıklamada GTA 6'nın çıkış tarihi olan 19 Kasım'da faaliyetlerine ara vereceğini duyurdu. Şirket bu kararın arkasındaki sebebin çalışanlardan gelen yoğun izin talepleri olduğunu belirtti. Yönetim, çok sayıda çalışanın aynı gün izin kullanmasının işleri yavaşlatabileceğini düşünürek 19 Kasım'ı doğrudan şirket genelinde tatil ilan etmeyi tercih etti.

Bu arada Burger Motorsports, GTA 6 için tatil ilan eden ilk firma değil. Şimdiye kadar dünyanın farklı ülkelerindeki bazı şirketler de benzer kararlar aldı. Üstelik bu yalnızca GTA 6'ya özel değil. Daha önce Japonya'da Monster Hunter, Dragon Quest, The Legend of Zelda ve Elden Ring gibi büyük oyunların çıkış dönemlerinde yoğun izin talepleri yaşanmış, bazı firmalar ise çıkış günlerini doğrudan tatil ilan etmişti. Bu, oyunların iş dünyasındaki etkisinin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

GTA 6 Neden Bu Kadar Büyük Bir Beklenti Yarattı?

GTA 6'nın bu kadar çok beklenmesinin arkasında birçok sebep var. Öncelikle oyun, Rockstar Games'in geliştirdiği ve dünyanın en iyi açık dünya oyun serileri arasında gösterilen GTA'nın yeni halkası olacak. GTA 5, oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından beğenilmişti. Tabii aynı durum serinin önceki oyunları için de geçerli. Bu nedenle GTA 6'ya yönelik beklentiler oldukça yüksek.

Bununla beraber serinin son oyunu olan GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürülmüştü. Yani bu oyundan sonra yaklaşık 13 yıllık bir bekleyiş söz konusu. Üstelik bu süreçte teknoloji ciddi şekilde gelişti. Rockstar Games'in GTA 6'da daha gelişmiş açık dünya mekanikleri, yapay zekâ sistemleri ve yeni nesil grafik teknolojilerini kullanacak olması da büyük merak uyandırıyor.

Editörün Yorumu

Açıkçası GTA 6'nın çıkışı nedeniyle insanların işlerinden izin alıp oyunu oynamayı planlamasına pek şaşırmadım. Günümüzde bilgisayar ve konsol oyunları birçok kişi için arkadaşlarla bir kafede buluşup vakit geçirmek gibi sosyal aktivitelerden daha eğlenceli hâle gelmiş durumda. En azından pek çok kişinin böyle düşündüğünü söyleyebiliriz.

Benim de PC sürümünün çıkış döneminde benzer bir planım var. Oyunun hikâyesinin yaklaşık 60-70 saat süreceği söyleniyor. Bu nedenle yaklaşık bir haftalık izin almayı düşünüyorum. Görünüşe göre bu konuda yalnız değilim.