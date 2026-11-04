GTA 6 Ön Yüklemesi 2 Gün Erkene Çekildi: İndirme 10 Kasım'da Başlıyor

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Rockstar Games, GTA 6 ön yükleme takvimini değiştirdi. Oyunu dijital olarak ön sipariş verenler dosyaları planlanandan 2 gün önce, 10 Kasım 2026'dan itibaren konsollarına indirebilecek. Türkiye'de indirme PS5'te 00.00'da, Xbox'ta 03.00'te başlıyor. Dosya cihaza göre en fazla 212 GB tutuyor.

GTA 6 Ön Yüklemesinin Yeni Tarihi

Rockstar Games, yeni tarihi resmi sitesindeki Newswire yazısıyla bildirdi. Şirket, Haziran 2026'daki ön sipariş duyurusunda dijital ön yükleme için 12 Kasım 2026 tarihini vermişti. GTA 6'nın PS5 ve Xbox Series X|S için çıkış tarihi 19 Kasım 2026 olarak kalıyor.

Ön yükleme, oyun dosyalarının çıkıştan önce konsola indirilmesi anlamına geliyor. Dosyalar inse de oyun çıkış gününe kadar açılmıyor. Ön yüklemeden yararlanmak için GTA 6'yı PlayStation Store ya da Xbox mağazasından dijital olarak ön sipariş vermiş olmanız gerekiyor.

GTA 6'nın Resmi İndirme Boyutu

Rockstar Games'e göre ön yükleme dosyası cihaza bağlı olarak en fazla 212 GB yer kaplayacak. Şirket, PS5 ve Xbox için ayrı birer rakam vermedi. Ön yüklemeye ilk anda başlayabilmek için yeterli alan ayırmayı önerdi. Sony de PlayStation Blog'da PS5'te en az 212 GB boş alan açılmasını tavsiye etti.

PlayStation Store verilerini takip eden bir X hesabı, Ekim 2026'da oyunun PS5'te 210 GB tutacağını öne sürmüştü. GTA 6'nın indirme boyutuyla ilgili bu iddiayı daha önce aktarmıştık. Resmi üst sınır, iddia edilen rakamdan 2 GB fazla.

Ön yükleme dosyası ile oyunun son kurulum boyutu farklı olabilir. Rockstar Games, çıkış günü gelebilecek bir güncellemenin boyutu hakkında bilgi vermedi.

Kutulu GTA 6 Sürümündeki İndirme Kodu

Yeni tarih kutulu sürümü kapsamıyor. GTA 6'nın kutusunda disk yerine dijital indirme kodu bulunuyor. PS5 ve Xbox kutuları 12 Kasım 2026'dan itibaren satış noktalarında olacak. Bu sürümü alanlar kodu PlayStation Store ya da Xbox mağazasında kullandıktan sonra indirmeye başlayabilecek.

Kutulu PS5 sürümündeki kodun bölge kilidi taşıdığını daha önce yazmıştık. Kodun satıldığı bölge, PlayStation hesabınızın bağlı olduğu ülke grubuyla uyumlu olmalı. Xbox kodlarında bu kısıtlama yok. Türkiye hesabı kullanıyorsanız kutulu PS5 sürümünü Türkiye'den almanız iyi olur.

Türkiye'de GTA 6 Ön Yüklemesine Hazırlık

PS5'te ön yükleme her bölgede yerel saatle gece yarısı açılıyor. Türkiye'deki PS5 sahipleri indirmeye 10 Kasım 2026 Salı günü 00.00'da, yani pazartesiyi salıya bağlayan gece başlayabilecek. Xbox Series X|S'te ön yükleme dünya genelinde aynı anda, Greenwich saatiyle (GMT) 00.00'da açılıyor. Bu saat Türkiye'de aynı gecenin 03.00'üne denk geliyor.

GTA 6'nın standart sürümü Türkiye'de PlayStation Store ve Xbox mağazasında 3.999 TL'ye ön siparişte. Ultimate Edition'ın fiyatı 4.999 TL. GTA 6'nın Türkiye fiyatı Haziran 2026'da belli olmuştu.

Ön sipariş verdiyseniz PS5 ya da Xbox'ınızda 212 GB boş alanı ön yükleme açılmadan hazırlayın. Alan yetmiyorsa PS5 depolama alanını yükseltmek de bir seçenek.

Editörün Yorumu

Fragman haberimizde verdiğimiz 12 Kasım 2026 tarihi artık yalnızca kutulu sürüm için geçerli. Bana göre öne çekilen 2 gün en çok bağlantısı yavaş ya da sık kopan oyuncuların işine yarayacak. Saniyede 10 megabitlik bir bağlantıda 212 GB'lık dosya kesintisiz yaklaşık 47 saatte iniyor. Kutuyu ilk gün alanlar da indirmeyi çıkışa kadar bitirebilir. Yine de kodu geç alacaksanız dijital ön sipariş daha güvenli bir seçenek.