En Çok Satılan PC Oyunları Belli Oldu! Efsane Korku Oyunu İlk 3'te

Valve tarafından her hafta düzenli olarak Steam'de en çok satılan oyunların listesi yayınlanıyor. Bununla birlikte oyuncuların en çok hangi oyunları tercih ettiği açıklığa kavuşuyor. Bu hafta paylaşılan liste ise geçtiğimiz hafta en çok hangi oyunların rağbet gördüğünü ortaya çıkardı. 19 Mart'ta piyasaya sürülen bir oyun, geçen iki haftada olduğu gibi yine zirvede konumlandı.

Steam'de En Çok Hangi PC Oyunları Satıldı?

Steam'de bu hafta en çok satın alınan oyunların başında Pearl Abyss tarafından geliştirilen bir açık dünya oyunu yer aldı. Crimson Desert isimli bu oyun hem dünya genelinde hem Türkiye'de en çok ilgi gösterilen yapım olarak ön plana çıktı. Hayranlar tarafından çok sevilen bir Resident Evil oyunu ise yeniden yükselişe geçti.

Dünya, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Aldı?

Steam'de 31 Mart ile 7 Nisan tarihleri arasında en çok satılan oyun Crimson Desert oldu. Türk oyuncular tarafından "çok olumlu" derecelendirmeye sahip hâle getirilen bu açık dünya oyununda Gri Yeleli klanını yeniden kurmayı amaçlayan bir karakteri yönetiyorsunuz. Oyunda karşınıza son derece güçlü düşmanlar çıkıyor. Bunları alt etmeye çalışıyorsunuz.

Listenin ikinci sırasında Slay the Spire 2 konumlandı. Aslına bakacak olursanız kart oyunları arasında yer alan bu oyun geçen haftada dünya genelindeki Steam kullanıcıları tarafından en çok satılan ikinci oyundu. Görünüşe göre oyun tıpkı 24-31 Mart haftasında olduğu gibi oyuncuların ilgisini üzerinde tutmaya devam ediyor.

Türkiye'deki Steam Kullanıcıları En Çok Hangi Oyunları Aldı?

Türk oyuncular tarafından geçen hafta en çok satın alınan, dünyanın geri kalanı ile aynı oldu. Crimson Desert, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça büyük bir kitleye ulaştı. Aynı oyun, geçen hafta da Steam Türkiye'de en çok satılan oyunların ilk sırasına yerleşmişti.

Listenin ikinci sırasında bir önceki haftaya göre önemli bir değişiklik söz konusu. Daha önce ilk 10'da yer almayan Resident Evil 4 birden en çok satın alınan ikinci oyun oldu. Geçen haftanın en çok satılan ikinci oyunu EA Sports FC 26 ise bir sıra geriledi. Bu arada yakın zamanda yapılan indirimde büyük ilgi gören Call of Duty: Modern Warfare de ilk 10'dan çıkmış durumda.

Editörün Yorumu

Oyun ve oyuncuları yakından takip eden birisi olarak Resident Evil 4'ün ikinci sıraya yerleşmesi benim için pek şaşırtıcı olmadı. Son zamanlarda yeniden ilgi görmeye başlamıştı. X (eski adıyla Twitter) ve daha birçok platformda Türk oyuncular tarafından en çok konuşulan oyunlar arasına yerleşmişti. Elbette ki sırasını uzun bir süre koruyacağını sanmıyorum. Şu an devam eden yüzde 60'lık indirim 15 Nisan'da sona erecek. Muhtemelen bundan sonra ivme kaybetmeye başlayacaktır. Yine de bu efsane oyunu yeniden yükselişte görmek sevindirdi.